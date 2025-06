Deel dit: Share App Mail Tweet

Kan de nieuwe Micra Nissan redden van de ondergang?

Het zwoegende Nissan heeft een succes nodig en met de nieuwe Micra kan het dat in handen hebben. De elektrische hatchback is namelijk de tweelingzus van de succesvolle Renault 5: de Auto van het jaar 2025. Nu alleen de prijs nog.

Nissan is zoekende naar de juiste vorm. De zesde generatie Micra is daarom weer totaal anders dan zijn voorganger. Zoals ook die weer compleet afweek van de versie daarvoor. Ditmaal lijkt Nissan goede kaarten te hebben. De nieuwe Micra is immers gebaseerd op de succesvolle Renault 5, die begin dit jaar werd uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar’.

Nissan Micra heeft ander plaatwerk dan Renault 5

Op het technische vlak is de Nissan Micra een letterlijke kopie van de Renault 5. Maar het plaatwerk wijkt flink af. Met ronde lichtunits en minder scherpe hoeken lijkt hij vooral visueel te refereren aan de derde generatie Micra. De Nissan is iets groter dan de Renault, maar de wielbasis en breedte zijn gelijk.

Hij blijft met zijn lengte ruim binnen vier meter en de kofferbak is 326 liter. Achterin is de Micra ronduit krap en alleen geschikt voor kinderen. Het leuke interieur wijkt nauwelijks af van dat van de 5.

Twee motoren, twee accu’s

De Nissan Micra krijgt grotendeels dezelfde accu’s en motoren als de Renault 5. Er is keuze uit een 40 kWh of 52 kWh accupakket. Die zijn goed voor achtereenvolgens 310 kilometer of 408 kilometer aan range.

De versie met de kleinere accu heeft 120 pk op de voorwielen, de sterkere variant 150 pk. Snelladen kan met maximaal 150 kW. Een warmtepomp is standaard, terwijl pre-conditioning van de accu en een slimme routeplanner met Google-software vanaf het tweede uitrustingsniveau aanwezig zijn.

Renault 5 sportiever

De Nissan Micra deelt ook zijn onderstel met de Renault 5. Veren en dempers zijn hetzelfde claimt Nissan, maar toch lijkt de Micra zachter te zijn. Dat levert nog meer comfort op en iets minder strakke rijeigenschappen.

Begrijp ons niet verkeerd: net als de Renault is ook de Micra een bovengemiddeld leuk rijdende hatchback. Met een lichte en precieze besturing om hem makkelijk door het stadsverkeer te dirigeren. Of met wat meer tempo door een paar bochten.

Prijs Nissan Micra bepalend

De nieuwe Nissan Micra komt eind van dit jaar op de markt en de prijs is nog niet vastgesteld. Die zal bepalend zijn voor het succes. De 120 pk sterke Renault 5 met kleine accu begint bij grofweg 28.000 euro en de versie met de grotere energie-opslag bij 33.000 euro. Wil de Micra een succes worden, dan moet de prijs onder die van zijn toch net wat leukere tweelingzus liggen.

Nissan Micra 7.5 Score Pluspunten Speels rijgedrag

Nette uitrusting

Lijkt niet op Renault 5 (van buiten) Minpunten Krap achterin

Hoge tildrempel

De Renault 5 is leuker Goede, vlotte, leuk rijdende hatchback. Met de Renault 5 als technische basis kan het niet misgaan. Tenzij de prijs hoger ligt dan die van zijn net wat leukere tweelingzus.