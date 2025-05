Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijsvechter MG komt met nieuwe Kia EV3-concurrent: de S5

MG is toonbeeld van hoe snel de Chinese auto’s volwassen worden. Nog maar zes jaar geleden concurreerde het merk met de ZS enkel door zijn scherpe prijs en het geringe aanbod bij andere fabrikanten. Is zijn opvolger, de S5, voldoende doorontwikkeld om vandaag de dag weer kans te tegenover auto’s als de Skoda Elroq en Kia EV3?

Met de Skoda Elroq en populaire Kia EV3 staat de MG S5 al voor zijn introductie met 2-0 achter. En door zijn uiterlijk zal hij niet direct punten scoren. Het ontwerp is behoorlijk dertien in een dozijn. Sterk nog, terwijl ik 30 meter achter een S5 rijdt denk ik zelfs even dat de auto voor mij een Elroq is.

Buitenmaten MG S5 komen overeen met Skoda Elroq

Wat buitenmaten betreft zijn beide elektrische auto’s bijna identiek aan elkaar, maar met 453 liter (1.141 liter met banken plat) is de bagageruimte van de Chinese EV net iets kleiner. Achterin zitten ook volwassenen goed. Niet alleen de been- en hoofdruimte valt op, maar ook de voetenruime onder de bestuurdersstoel.

Ondanks het accupakket zijn hier grote sneakers te plaatsen. Dit heeft wel een nadelig gevolg voor de zitpositie voorin – die wat aan de hoge kant is. Toch valt er ook voorin weinig te klagen. Het stuurwiel en de stoelen zijn verstelbaar en het materiaalgebruik is met onder andere kunstleer op orde. In niets voelt deze S5 als een opvolger van de ZS EV.

Accupakketten MG S5

De basisuitvoering krijgt een 49 KWh LFP-accu mee die 340 kilometer aan actieradius biedt volgens de WLTP-meetmethode. Ook komt er een versie met een 64 kWh-accupakket die 140 kilometer meer range biedt. Opladen kan bij de instapper met 120 kW opladen wat zorgt voor een 10-naar-80-procent-laadtijd van 24 minuten.

De grote NMC-accu in de MG S5 is met 28 minuten van 10 naar 80 procent vol en heeft een laadpiek van 139 kW. Al deze waardes zijn niet slecht, maar doen wel onder voor veel concurrenten.