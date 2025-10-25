Deel dit: Share App Mail Tweet

Peter maakt zijn Corvette geheel naar eigen smaak

Voor Peter Bastiaansen is er maar één auto en dat is de Corvette. Hij heeft wel andere geprobeerd, maar komt toch steeds weer terug bij deze Amerikaanse sportwagen. En dan past hij ze aan naar zijn smaak.

Deze Corvette is een C6, de zesde generatie dus, met een LS2-motor van 420 pk. Origineel had-ie 404 pk, maar de uitlaat is een beetje aangepast: geen dempers meer en een sportkatalysator eronder. Dan zitten we ongeveer op 420-425 pk. Ik heb altijd Amerikanen gehad, maar mijn voorkeur ging uit naar de Corvette. Dat is altijd mijn droomauto geweest. De eerste die ik heb gehad, was een C4. Die was binnen een paar maanden al kapot. Die hebben we teruggebracht en omgeruild voor een C3 uit ’82. Een schitterende auto, maar ik reed er te weinig mee, maar zo’n 1.500-1.600 km per jaar. Zonde van de auto om die zo lang in de garage te laten staan.

Teruggegaan naar een Corvette C6

Toen ben ik teruggegaan naar de C4, een Cabrio, ook een heel aardige en leuke auto. Alleen, dan krijg je kinderen en een tweezits auto gaat dan niet meer. We hebben hem ingeruild voor een Audi A4. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo gauw ik weer een Corvette kon kopen, heb ik dat gedaan: een C5 uit 2002. Ook deze heb ik helemaal aangepast aan mijn eigen wensen: compleet gewrapt, een tweekleurig interieur erin gezet en de uitlaat aan laten passen. Maar de motor was ver heen, er moest eigenlijk een compleet nieuwe in, dus die auto ging weg.

We hebben daar toch weer een Amerikaan voor teruggekocht, een Mustang uit 2013 met 520 pk, maar mijn vrouw was er niet zo blij mee, dus hebben we er eentje gekocht uit 2014, met iets minder pk’s, maar wel een compleet Recaro-interieur. Daar was ze iets blijer mee, want dan zat ze vaster in haar stoel. Maar een Mustang is een sportcoupé, geen sportwagen. Ik wil graag laag zitten, met een Mustang zit je niet laag. Dus hebben we hem toch maar weer weggedaan en dit exemplaar gekocht.

Corvette C6

Naar deze heb ik echt gezocht. Ik had een C5 gehad, ik wilde een stap hoger, dus dat werd de C6. De C7 was me te duur; die had ik ook graag gehad, maar dit was de mooiste. Ik heb deze kunnen vinden bij een specialist in Meppel en motorisch en technisch was-ie helemaal goed. Het maakte me niet zoveel uit welke kleur hij had en het interieur maakte me ook niet zoveel uit, want ik was toch al van plan om de hele auto naar mijn eigen smaak aan te passen. En dat is ook gebeurd. Zoals je ziet, is hij compleet gewrapt. De basiskleur is lichtgrijs en zwart. De decals (‘bestickering’ red.) hebben we grotendeels zelf bedacht, de achterzijde ook. De lichten voor en achter hebben we laten ‘smoken’.

Daarbij hebben we de auto voorzien van Maxton Design-skirts en -achterspoilers. De voorspoiler bestaat eigenlijk uit twee spoilers: één van Maxton Design en een ZR1-spoiler van Corvette zelf. Omdat die originele spoiler eigenlijk veel te laag is, heb ik hem zelf aangepast, zodat hij wat meer omhoogkomt. Je rijdt hem dan niet zo snel kapot. We hebben de koplampen laten veranderen, zodat ze bij de kleuren van de auto pasten, we hebben er nieuwe mistlampen in laten zetten, we hebben de velgen laten spuiten, op de banden stickers gezet, en de remklauwen in dezelfde kleur laten spuiten. En alle ruiten zijn met folie beplakt tot zover als de wettelijke grens toestaat.

Waarom al die decals erop? Ik wilde de lijnen van de auto sowieso accentueren. Waarmee kan je dat nou beter doen dan met twee contrasterende kleuren? De pijlen die erop staan, moeten het laten lijken alsof hij rijdt als hij stilstaat. De blauwe rand is meer een soort onderbreking van al het grijze en het zwarte dat erop zit. Het doodshoofd – degenen die Corvette rijden, weten het – is de Jake-skull, het racemonster van Corvette. Aan de achterzijde hetzelfde verhaal: zo komen de achterlichten veel beter uit, vind ik.

Badass Vette

Iedereen die een auto heeft, geeft er een naam aan. Mij leek het leuk, omdat het een stoere auto is om te zien, om er ‘Badass Vette’ van te maken, zowel op de motorkap als op de voorruit. De naam geeft de auto net iets meer een persoonlijke touch. Wat we aan het interieur veranderd hebben? Eigenlijk alles. De koelunits, de radio (het standaard radiootje was helemaal niks), alle klokjes, alles is veranderd, het hele interieur. We hebben de hele auto moeten slopen, het volledige dashboard eruit gehaald, alles in alcantara gezet. Waarom? Leer houdt niet, dat wordt warm en laat los. Alcantara laat niet los en ik wilde een uitstraling hebben die een beetje leek op die van een Lamborghini.

Ik zeg dus tegen G&G Autobekleding in Breda: ‘Exact hetzelfde spul als wat er op de Lamborghini zit, maar wel met dubbele stiknaden, want dat accentueert meer. Maar we zijn zover gegaan dat we echt alles eruit hebben getrokken, inclusief vloerbedekking, de stoelen, het middenvak vanbinnen bekleed met alcantara, de buitenkant met soepel, schitterend leer, ook weer met dubbele stiknaden tot op de achterbak. We hebben alles veranderd, tot zelfs in het dashboardkastje, en laten bekleden. Vanbinnen is hij nu helemaal klaar. Degene die hem heeft bekleed, Erwin, heeft mij heel duidelijk gemaakt dat-ie nooit meer aan zo’n klus gaat beginnen.

Het demonteren was een verschrikking, zegt hij, vooral het dashboard. Hij heeft half internet af moeten zoeken om te weten hoe het überhaupt eruit te halen én ook weer terug te zetten. Maar het is hem heel goed gelukt. We zijn er twee keer mee naar Oostenrijk gereden en een keer naar Italië. In Oostenrijk kwam ik erachter dat deze auto eigenlijk niet geschikt is om in de bergen te rijden. De versnellingsbakolie wordt veel te heet. En wat staat er in het instructieboekje? ‘Als u in de bergen rijdt, kan het zijn dat uw versnellingsbakolie te heet wordt.’ Waarom doen ze daar dan niets aan bij de productie?

We hebben het probleem zelf opgelost: we hebben er een extra koeling tussen gezet en dat scheelt 20-25 graden. Dus nou is hij wel geschikt om in de bergen te rijden. We hebben er de Stelviopas mee gereden, we zijn ermee naar de Kaunertaler-pas gereden en het heerlijke van die auto is: geef hem in de bocht wat gas en je gaat dwars door de bocht heen. Mijn vrouw vindt dat niet altijd leuk, maar ik wel.