Op deze route kun je echt leuk rijden zonder boetes te krijgen – Stuurmanswegen Alpine A290 GTS

Waar kan ik nou echt lekker sturen? En kan dat ook met een EV zonder laadstress? Deze vragen komen vaak binnen op de redactie. Wel, deze route kronkelt twee dagen lang om laadpalen heen en brengt de gezochte spanning.

“Doe eens normaal man! Ze kunnen je in België nog horen”, zegt het brave stemmetje in mijn hoofd. Het schelle bandengegil rolt door de vallei en ketst tegen de spaarzame bebouwing aan. Het zijn onbeheersbare kreten van opwinding. Een stroom van emoties, maar de snelheidslimiet is echt 100 km/h en het kost moeite om daarbij in de buurt te komen. Hierdoor loop je geen risico op een (flinke) boete. De rechte stukken zijn kort en de bochten scherp, waardoor de Alpine A290 GTS voluit kan. De explosies van trekkracht worden gesmoord door remblokken die fanatiek in de schijven happen.

Alleen op deze weg

Dat de Alpine A290 GTS driehonderd meter verderop in het Koninkrijk der Belgen is te horen, kan wel kloppen. Ik waan me alleen op de wereld net over de Duitse grens vanuit Roth bei Prüm richting Bleialf op de L1. Een kronkelweg die zich beeldschoon naar beneden stort richting de bossen. Soms krap, vaak rustig en altijd mooi. Niet alleen voor de nietsontziende scheurneus, maar net zo goed voor de kalme cruiser.

Deze tweedaagse trip begint op drie uur rijden van Utrecht in het Belgische/Duitse grensgebied. Dansen langs EV-palen, die de leidraad vormen over verlaten wegen, sfeervolle dorpjes, het verrassend automuseum Zylinderhaus en een bekende bierbrouwerij in Bitburg. Maak de agenda maar vast leeg, want dit mag je ook als benzinebrander niet missen.

Laden hoort erbij in geval van de Alpine A290 GTS

Veel laden of tanken hoort erbij. In het gunstigste geval is het accuutje van de Alpine A290 GTS na 250 kilometer doorrijden helemaal leeg, maar in de sportieve praktijk is met 150 kilometer het beste er wel af. Dan heb je als een dolle hond gereden, maar ben je lekker uitgelaten.

Waar slapen? Wij sliepen voor negentig euro per nacht inclusief ontbijt in Gästehaus am Schlossberg in Bernkastel-Kues. Een prima plek met grote kamers en een eigen restaurant. Er zijn genoeg andere etablissementen in de nabije omgeving. Een AC-laadpaal bevindt zich op loopafstand van het hotel.

Dat is immers de bedoeling en het kost weinig moeite om snelladers te vinden. Gebruik een app als Chargemap en je zult verbaasd zijn over de hoeveelheid palen.

De route

De totale route is 250 kilometer lang en bevindt zich in rustig gebied, omdat er genoeg omliggende hoofdwegen zijn. Daardoor worden de geselecteerde wegnummers grotendeels door het doorgaande verkeer vermeden. Zeker het grensgebied is een soort niemandsland. Pas richting de Moezel wordt het drukker. Wij reden de driehoek Prüm, Bernkastel-Kues en Gerolstein in twee dagen en dan is er voldoende tijd om de auto uit te gaan. Mocht het Zylinderhaus in Bernkastel-Kues niet je ding zijn, weet dat er in dat gebied ook heel veel te doen is rondom het thema wijn.

