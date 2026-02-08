Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo XC70 vs. Subaru Outback: met deze betaalbare 4×4’s ben je volgende winter wél voorbereid

Nu we weer even van een echte winter hebben mogen proeven, weten we weer dat vierwielaandrijving toch ook in ons land meerwaarde kan bieden. Maar voor welke gaan we, de Volvo XC70 of Subaru Outback?

Dat betekent niet onmiddellijk dat je moet kiezen voor een terreinauto of grote SUV. Er zijn ook stationcars en zelfs hatchbacks met integrale aandrijving. We besluiten voor betaalbare stationcars met vierwielaandrijving te gaan, maar die zoektocht is in ons platte polderland als jagen op groot wild: je krijgt ze zelden in het vizier. Zeker niet als je met een budget van maximaal 15.000 euro op pad gaat, zoals wij deden voor deze vergelijking.

Volvo XC70

Die 15k was toevallig de vraagprijs van een erg mooie Volvo XC70 2.5 T Ocean Race uit 2005 met slechts 158.000 km op teller. De XC70 is ook wel de bekendste in dit zeldzame segment, een oude kennis die je nog regelmatig tegenkomt omdat ze ook in Nederland gewild zijn.

Een opponent vinden voor de Volvo was minder eenvoudig. Want meer dan een handjevol concurrenten is er niet te vinden. En als je dan uiteindelijk een lijstje hebt samengesteld, blijkt het aanbod nihil. Want zie maar eens een Skoda Octavia Scout, een Opel Insignia Country Tourer, een Passat Alltrack of een Audi Allroad te vinden.

Subaru Outback vaak vergeten

Tot je het merk opnoemt dat bijna zijn hele leven al als een muurbloempje in de schaduw van de aandacht staat en daarom nooit op het shoppinglijstje terechtkomt. We hebben het over Subaru. Het merk dat als een rubberlaars al vele decennia betrouwbaar door ons merkenlandschap ploetert. Althans op ons piepkleine marktje, gelukkig heeft het mooie merk mondiaal gezien de business beter voor elkaar. Eén van de vaste USP’s van het eigenwijze Japanse merk is dat het al sinds midden jaren negentig standaard vierwielaandrijving aanbiedt.

En dan kunnen we in deze klasse van grote stationcars niet om een Outback heen. Bovendien blijken we zowel qua prijs als bouwjaar prima een match te kunnen maken met de Volvo, die ook in goede staat al vanaf zo’n 7 mille te vinden is. De Subaru die u hier ziet, is van 2008, heeft een tellerstand van dik 171.000 km en is voorzien van één van de meest voorkomende motoren bij dit model, de 2.5-boxermotor.

(Afbeelding: Noël van Bilsen)