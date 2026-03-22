Tweedehands cabrio kopen? Dat moet je nú doen, maar zorg wel dat je hierop let

Wie wacht op de zomer is te laat, een cabrio kopen doe je nu! Wat bijvoorbeeld te denken van een BMW 1-serie of een Audi A3-occasion?

Bij een beetje cabriorijder is het dak er in 2026 al minstens één keer af gegaan, dus misschien zijn we medio maart al aan de late kant, hoewel Koning Winter formeel nog eventjes op z’n troon zit. Bij veel hooikoortspatiënten hebben de lentekriebels in letterlijke zin al de kop opgestoken. Iemand die al jaren met heimelijke cabrioverlangens rondloopt, moet inmiddels ook al onrustig zijn geworden. Wordt 2026 dan het jaar waarin het gaat gebeuren?

Tweedehands cabrio voor 15.000 euro

Wat ons betreft moet een cabrio niet alleen de beleving van open rijden bieden, maar ook een zekere mate van rijplezier en status. Iets wat een Audi en een BMW nou eenmaal meer hebben dan een Opel (Cascada…), zodat de keuze op deze twee occasions is gevallen.

Door te gaan shoppen met een budget van 15.000 euro maken we het onszelf deze keer enerzijds erg makkelijk en tegelijkertijd onmogelijk om tot dé juiste keuze te komen. Voor dat bedrag is namelijk een onnoemelijk groot aanbod verkrijgbaar, verdeeld over twee generaties en alle denkbare motorvarianten.

Van een A3 Cabrio uit 2017 met een bescheiden 116 pk en amper een ton op de teller, tot een 306 pk sterke 135i uit 2010 die al het dubbele heeft gelopen. Handbakken, automaten, diesels, 1,2-liter downsizers, drieliter zespitters: álles ligt voor het oprapen. Maar waar worden we nou echt gelukkig van?

Aandachtspunten van occasions met open dak

En nog belangrijker: waar word jij gelukkig van? In ieder geval een cabrio zonder grote gebreken. Dat is zeker bij cabrio’s niet vanzelfsprekend. Waar je bij een occasion met open dak op moet letten, zie je in bovenstaande video.

