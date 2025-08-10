Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze softroaders uit de nineties zijn nu nog goedkope occasions

De doorgewinterde terreinrijder haalt er misschien meewarig zijn schouders over op – hij stapt natuurlijk met zijn waxjas en Timberlands in een Landrover of Jeep – maar ook buiten de gebaande paden van het terrein is meer dan genoeg fun te vinden. Neem bijvoorbeeld deze Toyota FunCruiser en de Daihatsu Terios-occasions.

Wij zetten ze bij elkaar in de softroader-speeltuin en ontdekken dat ze toch nog best capabel zijn. Nee, het zijn geen hardcore terreinkillers, maar teleurstellen doen ze evenmin. Wij zien het tweetal als Dolly Dots in rubberlaarzen: speels, een tikje stoer, maar inmiddels ook op leeftijd.

Geen offroaders, maar softroader

De Toyota FunCruiser is overduidelijk een kind van de nineties met zijn felle kleuren en vrije vormen. Toyota wist toen al wat iedereen na decennia SUV’s nu ook weet: dergelijke auto’s worden zelden off-road gebruikt. Daarom benadrukte Toyota de terreineigenschappen van de FunCruiser bewust niet, maar prees het de auto vooral aan om zijn alledaagse bruikbaarheid en asfaltkwaliteiten.

Deze occasion van Autobedrijf Derks rijdt nog serieus goed en verbazend rammelvrij. Ook de bak, remmen en besturing voelen solide en spelingvrij aan. Ondanks zijn leeftijd van 27 jaar voelt de Toyota alsof hij een flinke boswandeling nog zeker prima aan zou kunnen.

Toyota FunCruiser RAV4 heeft relatief grote motor

Op de weg voelt hij nog fris aan en profiteer je van het koppel en vermogen van de voor deze klasse ruim bemeten motor. Een 2,0-liter viercilinder met 128 pk, hier afkomstig van de Toyota Carina E, kwam in deze klasse niet veel voor. Daardoor heeft hij relatief veel trekkracht zonder dat je hem echt toeren hoeft te laten maken.

De even oude Daihatsu, die we leenden van AutoFirst Automotive Pauwels, voelt achter het stuur aan zoals hij eruit ziet: hoog en smal. Eerlijk is eerlijk: de Daihatsu Terios is eigenlijk een maatje te klein voor de Toyota, maar hij weert zich kranig. In het terrein vermoeden wij dat de Daihatsu door zijn compacte maten, flinke bodemspeling en grote aan- en afloophoek misschien wel verder komt dan de Toyota.

Daihatsu Terios-occasion minder sterk dan de Toyota

Ook het stevige chassis, dat nog een sterke ladderstructuur laat zien, benadrukt zijn sterke kant, die dus meer off-road dan on-road lijkt te liggen. Ware het niet dat je ook in het terrein vooral behoefte hebt aan koppel bij lage toerentallen en daarin schiet de Daihatsu wel echt tekort. Bovendien is hij met 103 pk en 118 Nm ook voelbaar minder sterk en snel dan de Toyota. Daar staat tegenover dat hij met 1.020 kg flink lichter is dan de 1.175 kg van de FunCruiser.

Qua vormgeving en concept is de Daihatsu vooral oldskool en meer de hoekige traditionele terreinauto. Hij reflecteert niet de ambitieuze tijdsgeest van de nineties, zoals de FunCruiser wel uitbundig doet. Met zijn ronde vormen en felle kleuren weigert dit feestbeestje oud te worden en toont het klaar te zijn voor een tweede leven.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.