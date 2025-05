Deel dit: Share App Mail Tweet

Nu betaalbare droomauto’s? Corvette C6 vs. Porsche 911-occasion

Al zolang Autovisie bestaat, is de redactie verdeeld in de kampen Porsche 911 versus Corvette. Wie krijgen er in de occasion-test gelijk?

De klassieker Corvette versus 911 heeft alles wat een duel tot een vendetta kan maken. Een lange historie, polariserende karakters en bovenal gelijke kansen. Vorig jaar nog schreven we met de C8 Z06 en 911 Sport Classic het laatste hoofdstuk in het verhaal van de arbeidersjongen tegen de elitaire snob, spierballen tegen vernuft enzovoorts.

911 en Corvette liggen dichter bij elkaar dan je denkt

Ook al lag de situatie in werkelijkheid altijd genuanceerder, aangezien Corvettes ook nooit verschoond waren van technisch vernuft, terwijl van de Porsche 911 allerhande versies zijn verschenen die aardig in de richting van een hotrod neigen.

En mede dankzij de Nederlandse belastingwetgeving hebben Corvettes hier de afgelopen decennia niet hetzelfde economische voordeel genoten als op de thuismarkt. Anders gezegd waren met name de snellere Corvette-varianten vanwege hun hoge verbruik ongeveer net zo duur als hun Porsche-evenknieën. Maar is dat op de occasionmarkt ook het geval?

Corvette C6-occasion voor 38.500 euro

Voor beide modelseries geldt dat je met een budget van zo’n 40.000 euro een ruime keuze hebt uit generaties en varianten. Ons oog viel op een auto uit 2005 die voor 38.500 euro te koop staat bij Corvette-specialist Auto Oudewater uit – jawel – Oudewater.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Het klapstuk is wat ons betreft het uitlaatsysteem, dat in de basis afkomstig is van de Amerikaanse fabrikant Borla, maar door Auto Oudewater verder is gemodificeerd. Het eindresultaat haalt het beste uit de klanken van de 6,0-liter V8 naar boven, zonder obsceen luid te zijn of vermoeiend gedreun op kruissnelheid. En ‘cruisen’ is waar deze versie met de 4L65-E viertraps automaat uitermate geschikt voor is.

Porsche 911 Carrera S (997) met handbak

Voor circa 40 mille strekt het tijdperk van beschikbare Porsches 911 zich eveneens grofweg uit tussen begin jaren ’70 en 2010. Het aanbod is net zo groot en divers als bij de Corvette, maar een goede match voor een C6 is idealiter een 997.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Eveneens de zesde generatie, eveneens een evolutie van de voorgaande modelserie, en gebouwd in nagenoeg dezelfde periode tussen 2004 en 2013. De meeste kinderziektes die de 996 plaagden, zijn er tegen de overstap naar de 997 wel uit ontwikkeld. Naar een fatsoenlijke Turbo, laat staan een GT2 of GT3, kun je fluiten voor eerdergenoemde bedragen, dus is de keuze beperkt tot een Carrera of Carrera S.

Zodoende kwamen we uit in Uithoorn, waar Triple & Crown een handgeschakelde Carrera S uit 2005 heeft staan. In tegenstelling tot de Corvette is dit wel een origineel Nederlands geleverde auto, met onder andere PASM instelbare schokdempers, een Sport Chrono-pakket, alcantara dakbekleding en een schuifdak. Maar ook een kilometerstand die met circa 165.000 tweemaal zo hoog is als die van de Corvette. Maar welke van de twee weet na twintig jaar het meeste te overtuigen? Dat zie je in de bovenstaande videoreportage.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.