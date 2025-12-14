Deel dit: Share App Mail Tweet

Hummer H2 vs. Toyota FJ Cruiser: échte terreinwagens of vooral blingbling?

Als je niet voor de gevestigde orde in de wildernis gaat, maar exclusiviteit wenst, dan sla je Jeep Wranglers en Land Rovers over. Kies dan deze Toyota FJ Cruiser of de Hummer H2, want die hebben jetsetkwaliteiten en kunnen zowel ongebaande paden als rode lopers aan.

Een Hummer rijden doe je nooit onopvallend, maar als je met dit exemplaar op pad bent, is het alsof je met Gordon in een witte smoking met veel blingbling de rode lopers zoekt. Dramatisch, hilarisch of ronduit ridicuul: kwalificeer hem zelf, zou ik zeggen.

Hummer H2 is meer dan alleen blingbling

Maar wie bereid is door het dunne laagje chroom heen te kijken, weet dat er onder deze schreeuwerige outfit serieuze techniek schuilgaat. De H2 werd als civiele nazaat van de militaire Humvee en de H1 door fabrikant GM in de markt gezet. Maar denk nu niet dat die H2 een slap aftreksel was van de oorlogsheld, want hij werd gebouwd door de AM General, een Amerikaans bedrijf dat ook de Humvee bouwde, maar in de toekomst ook diens opvolger de JLTV A2 oftewel het Joint Light Tactical Vehicle voor het Amerikaanse leger.

Toch is de basis van de H2 een ‘gewoon’ aangepast Light Truck-platform van GM, dat ook gebruikt is voor de Chevrolet Tahoe en GMC Yukon. Het bijzondere van het Hummer H2-chassis is dat er geen onderdelen onder de balken uitsteken. Want de techniek wordt aan de voorzijde beschermd door een 4 millimeter dikke aluminium beschermplaat, waar de typeaanduiding H2 in gestanst is.

Daarachter is een soort rooster gemonteerd, dat de transmissie en katalysatoren beschermt. Die constructie is zo sterk dat die gedurende korte tijd het gewicht van de H2 kan dragen, mocht je hem vastrijden op een rots of ander obstakel. De tussenbak die daar weer achter zit, wordt beschermd door een verende skidplate en de tank heeft zijn eigen bepantsering in de vorm van een aparte bak van kunststof. De dorpels zijn voorzien van speciale beschermbalken, die rechtstreeks op het chassis zijn geschroefd. Ook die zijn zo sterk dat de Hummer erop kan leunen als je een obstakel tegenkomt.

Toyota FJ Cruiser als ode aan de Land Cruiser van weleer

De FJ Cruiser ziet er vooral speels uit, maar je moet hem als terreinauto echt serieus nemen. Ga er maar even onder liggen, want dan zie je vooraan een mooie, hoge, wielophanging met dubbele draagarmen en achteraan een vierpunts multilink-constructie met een dwars- en een stabilisatorstang. Die hele ophanging garandeert de nodige veeruitslag, want de FJ heeft een veerweg van 23 centimeter. Tel daarbij op een flinke aan- en afloophoek en een luchtinlaat die hoog in de neus zit en je weet dat deze FJ niet alleen speelgoed is, maar ook serieus terreingereedschap.

De basis van de FJ Cruiser is overigens geen Land Cruiser, zoals je zou verwachten van deze ode aan de eerste Land Cruiser, maar maakt gebruik van het platform waarop ook de Toyota Prado, 4Runner en Lexus GX470 zijn gebaseerd. Dat zijn allemaal grote jongens van de Toyota-groep, die ook in het terrein hun mannetje staan. Hun gemeenschappelijke basis is een stevig ladderchassis. De stalen koets van de FJ Cruiser is daarop gemonteerd en daarom spreken we hier dus van een klassieke body-on-frame-constructie.

2WD of 4WD

De FJ Cruiser was overigens leverbaar met achterwielaandrijving, maar werd meestal geleverd met vierwielaandrijving. Je kon kiezen voor een handgeschakelde zes versnellingsbak met permanente 4WD en een centraal torsen-differentieel of voor de vijftraps automaat, waarbij je met een tweede pookje de vierwielaandrijving kon inschakelen. Je kunt dan kiezen voor de hoge of lage gearing.

Als optie was het A-Trac-systeem verkrijgbaar, dat het ABS benut om wielspin te herkennen en indien nodig te sperren. Maar dat systeem is ingesteld op terreinomstandigheden waar wat wielspin soms wenselijk is, omdat je dan al schommelend weer los kunt komen. Dat hebben we vandaag niet hoeven proberen, maar we laten het de Toyota FJ Cruiser wel opnemen tegen de Hummer H2. Welke van deze opzichtige 4×4’s weet het meest te overtuigen?