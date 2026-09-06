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Elektrische sportwagens voor ‘weinig’: de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan zijn flink afgeschreven

Deze Audi E-tron GT en Porsche Taycan zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan de helft van hun waarde verloren. En dat is goed nieuws voor durfals die op zoek zijn naar een gebruikte EV-occasion met status, sportiviteit en superieure snellaadmogelijkheden.

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De vooruitgang in de EV-wereld staat bepaald niet stil. Om een idee te krijgen van het razende tempo waarin de elektrische auto zich ontwikkelt, hoef je alleen maar de specificaties van een vroege Taycan naast die van een nieuwe EV te leggen.

Eerste Porsche Taycan legt het nu af tegen Mercedes CLA

In 2021 had het instapmodel van de Porsche (vanafprijs: 96.750 euro) een vermogen van 326 pk, 345 Nm koppel, een range van 431 kilometer en een maximale laadsnelheid van 225 kW. Vergelijk dat met de 32.000 euro ‘goedkopere’ Mercedes CLA 350 4Matic, die 354 pk en 512 Nm sterk is, op een acculading 745 kilometer ver komt en aan de snellader 320 kW haalt.

Vooruit, de CLA is 24 centimeter korter dan de Taycan, maar heeft wel meer bagageruimte (506 versus 491 liter). Daarbij is de Mercedes een halve tel sneller naar 100 km/h (4,9 seconden) en veel efficiënter dan de Porsche (13,2 in plaats van 20,4 kWh/100 km), onder meer doordat-ie ook een tweetraps automaat heeft.

Elektrische occasion is helft van zijn waarde verloren

Je zou er – terecht – op kunnen wijzen dat de Taycan een volbloed elektrische sportwagen is en de CLA niet, maar in de technologierace komt die laatste toch echt als eerste over de meet. Het is één van de redenen waarom de restwaarde van tweedehands EV’s onder druk staat.

Al valt het met de afschrijving van de in dit artikel uitgelichte Taycan Cross Turismo 4, die overigens sterker is dan de hierboven genoemde instapper, nog best mee. Die koop je nu voor 48.740 euro bij KikSales Automotive in Lekkerkerk en is daarmee in zes jaar tijd vijftig procent van zijn waarde kwijtgeraakt. Dat is vrij gemiddeld.

Porsche Taycan populairder dan Audi E-tron GT

Als dit een schoonheidswedstrijd was, zou de Audi meteen winnen, wat ons betreft. Al zijn Nederlandse leaserijders dat kennelijk niet met ons eens, want als we de registratiecijfers van de E-tron GT vergelijken met die van de Taycan, dan zien we een enorm contrast. In de afgelopen vijf jaar heeft Audi slechts 645 E-tron GT’s op kenteken weten te zetten, tegenover 2.891 Taycans (sinds 2020) voor Porsche. Is dat de kracht van de merknaam? Waarschijnlijk wel, want verder zijn de twee verregaand gelijk.

Zo hebben de E-tron GT en Taycan in deze reportage beide vierwielaandrijving, een vermogen van 476 pk en dezelfde 93,4 kWh grote batterij. Opvallend is dat de Audi, die overigens voor 43.000 euro voor MVI Automotive in Oudewater te koop staat, flink meer koppel heeft dan de Porsche (630 tegenover 500 Nm), wat zich onder meer vertaalt in een 1 seconde snellere sprinttijd naar 100 km/h.

Door zijn betere stroomlijn komt de E-tron GT bovendien tot een groter WLTP-bereik: 488 kilometer. Toen-ie nieuw was, moeten we daarbij vermelden, want volgens de verkoper heeft de Audi nog 86,9 procent van zijn oorspronkelijke accucapaciteit over. Een blik op het occasionaanbod leert ons dat dat ondergemiddeld is. De meeste tweedehandse E-tron GT’s schommelen tussen de 89 en 92 procent. Waarom daar überhaupt een verschil in zit? Omdat sommige auto’s vaker aan de snellader hebben gehangen of tot 100 procent zijn opgeladen, wat allemaal voor slijtage aan de batterij zorgt.