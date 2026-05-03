Deze Porsche Panamera-concurrent is een beeldige, maar ook extreem risicovolle occasion

Met de benzineprijzen van nu is een ietwat zuinige occasion van stand misschien niet zo’n slecht idee. Laten we de tijden van de Fisker Karma of de eerste Porsche Panamera S E-Hybrid herleven?

Het zal aan het opvallende uiterlijk hebben gelegen dat het in 2012 plotsklaps leek alsof het Nederlandse weggennet overspoeld werd door Fisker Karma’s. In werkelijkheid zijn er slechts 179 van de toen revolutionaire plug-in hybride – of liever ‘elektrische auto met range-extender’ – op kenteken gegaan in twee jaar tijd. Voor zo’n bijzondere auto met een nieuwprijs vanaf 106.505 euro is dat niettemin een uitzonderlijke prestatie, die vooral mogelijk werd gemaakt door de bijtellingsregels van toen. Al zal een aantal rijders ook wel geprikkeld zijn door het ‘groene’ imago waarmee je je destijds nog echt kon onderscheiden. Of zoals Fisker impliciet suggereerde: een positief karma opbouwen om straks als hoger wezen gereïncarneerd te worden.

Alleen Porsche Panamera als concurrent

Dat de Fisker vooral in z’n eerste jaar zo goed liep, was te danken aan het beperkte concurrentieaanbod. Porsche had in 2011 weliswaar al een hybride Panamera in de showroom staan, maar het zou tot de faceliftronde van 2013 duren voordat de eerste plug-in hybride op de prijslijst verscheen. Destijds was het voor ons aanleiding om ze met elkaar te vergelijken, ook al was de Porsche een ‘traditionele’ parallelle hybride en geen seriële zoals de Fisker. Dat ze een extern oplaadbare accu hadden, geen SUV waren en in de prijsrange tussen de 110.000 en 140.000 euro opereerden, was reden genoeg om ze tegenover elkaar te zetten.

Inmiddels is Fisker al twee keer failliet gegaan, maar heeft de Karma nog lange tijd rondgespookt in de autowereld. Tot voor kort werd het model na een uitgebreide technische update nog als Revero verkocht onder de merknaam Karma. En de ‘Gyesera’ doorontwikkeling daar weer van zou volgens Karma Automotive ooit nog in productie moeten gaan. De Porsche Panamera is in de tussentijd toe aan z’n derde generatie en als plug-in hybride uitgegroeid tot de monsterlijke Turbo S E-Hybrid met 782 pk en een elektrische actieradius van 82 kilometer. Da’s wel even wat anders dan de 416 pk en 36 kilometer van de eerste generatie PHEV uit 2014 die we vandaag voor ons hebben.

Vermogen van een V8, verbruik van een viercilinder

Maar het mooie aan een Panamera-occasion als deze is dat die zelfs zonder opgeladen hoogvoltage-accu nog steeds perfect functioneert als praktische, comfortabele en snelle reislimo. De auto zorgt er zelf voor dat er altijd een restje stroom in de accu aanwezig blijft om de 95 pk-elektromotor assistentie te laten verlenen aan de soepele 333 pk sterke drieliter-V6. Het samenspel tussen de twee is niet zo vlekkeloos als we vandaag de dag gewend zijn, maar vloeiend genoeg om het gevoel van V8-vermogen te geven, terwijl een verbruik van 1 op 10 moeiteloos haalbaar is.

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Dat je maar 95 octaan hoeft te tanken is momenteel ook wel een prettige bijkomstigheid, zelfs voor iemand die 39.995 euro kan achterlaten bij Exclusive Swiss Cars in Elshout voor dit uitzonderlijk goed gekoesterde exemplaar. Het is ook meteen de duurste in z’n soort die momenteel in Nederland te koop staat. Het kan al voor de helft, maar dan kijk je aan tegen een drie keer zo hoge kilometerstand als de 75.000 die hierop staan. In elk geval prettig om te weten dat 250.000 in principe haalbaar is met de inmiddels 10 tot 14 jaar oude lithium-ion accu.

Prijzen van Fisker Karma-occasions

Auto’s met technisch malheur daargelaten, bevinden de occasionprijzen van de Fisker Karma zich opvallend genoeg binnen exact dezelfde bandbreedte. De goedkoopste is op het moment van schrijven op te halen voor 22.900 euro met een kilometerstand van 225.000. Voor het dubbele bedrag mag je je verheugen op een exemplaar uit 2013 met een maagdelijke 30.000 kilometer op de teller. Nummer twee op de lijst is de auto die we hier voor ons hebben. Een Karma 2.0 EcoChic uit 2012 die amper 60.000 kilometer gereden heeft en nu te koop staat voor 41.250 euro bij Arends Automotive in Krimpen aan den IJssel.

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Een stekkerauto met een compleet andere technische opzet dan de Porsche dus. De aandrijving van deze occasion wordt verzorgd door een duo synchroonmotoren met permanente magneet die samen 408 pk en een rubberverschroeiende 1.300 Nm naar de achterwielen sturen. Ze worden gevoed door een balkvormige 22 kWh lithium-ion accu, die centraal in de lengterichting van de auto ligt met de vier inzittenden aan weerskanten. In de neus ligt een 260 pk leverende tweeliter turbo van General Motors (bekend uit onder andere de Opel GT) die de accu bijlaadt als die door z’n elektronen heen is.

Het laat zich raden dat dit al vrij rap nodig is met zulke enorme wielen, een breedte van bijna twee meter en een rijklaar gewicht rond de 2,5 ton. Nieuw haalde de Karma nog wel een kilometer of 50 volledig elektrisch; wat daar nu van over is, verschilt per auto. Reken erop dat het brandstofverbruik met lege accu gemiddeld ook zo rond de 1 op 10 uitkomt, maar op de snelweg aanzienlijk hoger is omdat de omzetverliezen van brandstof naar elektriciteit toenemen.

Fisker Karma-occasions brengen flink risico met zich mee

Bovendien kan er van alles en nog wat kapot aan de complexe aandrijflijn. En reparaties zijn na het faillissement van Fisker niet altijd gegarandeerd. Hoewel we als Nederlanders nog geluk hebben dat het enige servicepunt van Europa nota bene in Hilversum resideerde. Met zoveel mitsen en maren lijkt de Fisker Karma de youngtimerstatus inmiddels lang en breed voorbij. Misschien is het wel de jongste klassieker van het moment, waarvan de echte waarde pas over tientallen jaren goed te bepalen is. In het minst gunstige geval is deze occasion tenminste nog een beeldschoon oprit-ornament…

Vanzelfsprekend is een twaalf jaar oude Porsche plug-in hybride in zekere zin ook een sprong in het diepe. De eerste Panamera met elektrische ondersteuning (en zonder stekker) zouden we in dat kader in z’n geheel mijden en focussen op de post-faceliftmodellen vanaf 2013. Toen kreeg de Porsche een extern oplaadbaar accupakket van 9,4 kWh, waarvan de garantieperiode inmiddels lang en breed verstreken is. En ook van alle andere onderdelen zullen de prijzen en servicetarieven hoog zijn. Wel ligt het in de lijn der verwachtingen dat een Panamera E-Hybrid met gezonde accu altijd nog wat waard is als het moment van doorverkopen aangebroken is.

Fisker Karma geen partij voor de Porsche Panamera

Puur rationeel bekeken is de Fisker Karma daarom geen partij voor deze Porsche-occasion. Diens grootste concurrenten zullen vermoedelijk Panamera’s zonder hybridesysteem zijn. Want de S en 4S halen evengoed 420 pk en 520 Nm uit nagenoeg dezelfde V6, maar dan met een 200 kilo lager gewicht, op de snelweg een vergelijkbaar verbruik en een stuk minder onderdelen die stuk kunnen gaan, terwijl de prijzen ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Hoe goed zo’n groene premium stekkerauto vroeger ook voor het geweten was, wie er nu eentje als youngtimer laat reïncarneren, moet hopen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om het universum gunstig te stemmen.