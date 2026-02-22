Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe wintersport-SUV’s zijn na fikse afschrijving nu betaalbaar als occasion

Een nieuwe Volkswagen Polo kost je al gauw zo’n 30.000 euro. Leuk, maar niet ideaal om mee op wintersport te gaan. De Range Rover Velar en Porsche Macan zijn dat wel. Inmiddels koop je die luxe-SUV’s al voor een vergelijkbaar bedrag als occasion.

We hebben beide auto’s bij Autobedrijf van Yperen uit de showroom getrokken en zetten ze tegenover elkaar in de Occasion Battle-rubriek. Welke spreekt ons het meeste aan?

Range Rover Velar als luxe occasion voor de wintersport

Als je voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, zul je genoegen moeten nemen met de instapversies. In het geval van de Range Rover Velar betekent dat de P250-uitvoering. Die huisvest een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 250 pk in de neus. Dat houdt niet over, maar is in een op comfort gerichte SUV net voldoende. Wij zien ons hiermee wel naar de wintersport cruisen.

De Velar oogt vanbinnen en vanbuiten nog heel modern. Niet zo gek, want de luxeauto is nog steeds in productie. Dit kleinere broertje van de Range Rover en Range Rover Sport kost je nieuw minstens 89.000 euro. Voor deze occasion uit 2017 met ruim 165.000 kilometer aan ervaring, betaal je nu 30.940 euro.

Fikse afschrijving

Voor exact hetzelfde bedrag kun je ook naar huis gaan met deze blauwe Porsche Macan, waar de eerste eigenaar tien jaar geleden nog bijna 117.000 euro voor neertelde. Dat betekent dat deze premiumbak sindsdien bijna driekwart van zijn waarde is verloren.

Maar moet je hem nu willen? Als je graag een goed sturende, compacte SUV wil die nog altijd erg kwalitatief aanvoelt, dan wel. Maar als je op zoek bent naar dat échte Porsche-gevoel, kan het zijn dat deze Macan-occasion tekortschiet.

Viercilinder niet overtuigend

Net als de Range Rover Velar, is ook de instap-Macan uitgerust met 2,0-liter viercilinder. Deze leende Porsche van Volkswagen en levert 252 pk. Waar dat in de Range Rover net voldoende is, is de krachtbron in de Macan minder overtuigend. Prima om richting de wintersport te rijden, maar eenmaal in de bergen verlang je van een échte Porsche toch iets meer vermogen. Bovendien smeekt deze auto toch om een zescilinder.

Naar welke van deze auto’s onze voorkeur uitgaat, zie je in bovenstaande video. Als je per se een luxe-SUV zoekt mét zescilinder, overweeg dan een van deze twee. Die zijn ook nog eens zo’n 10.000 euro goedkoper.