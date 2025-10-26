Deel dit: Share App Mail Tweet

Beste diesels ooit: Volkswagen Touareg R50 vs. Land Cruiser V8

Als je je tegen de trend in tóch wenst te laven aan duivelssap, doe het dan meteen goed! Deze twee SUV’s met monsterdiesel zijn om uiteenlopende redenen absolute legendes van de autowereld. Welke trekt ons het meest? De waanzinnige Volkswagen Touareg R50 met V10 TDI-motor of toch de rotsvaste Toyota Land Cruiser V8?

We zetten beide zwaargewichten tegenover elkaar in de Occasion Battle-rubriek. De Volkswagen Touareg met V10-motor is al schaars, laat staan deze puntgave R50-uitmonstering. Hij staat te koop bij Kult Classics in Helden. Zijn concurrent in dit vergelijk, de Toyota Land Cruiser V8, staat er ook nog strak bij. Zeker gezien het feit de kilometerstand van deze occasion meer dan vijf keer zo hoog is als die van de Touareg.

Toyota Land Cruiser V8 van de 200-serie

Met een geschiedenis die al bijna meer dan 75 jaar teruggaat in de tijd, miljoenen verkochte exemplaren en een onbetwiste cultstatus als de vanzelfsprekende keus voor alles en iedereen die ongelimiteerde terreinvaardigheid en betrouwbaarheid eist, valt de Toyota Land Cruiser in hetzelfde rijtje auto’s als de Mercedes-Benz S-klasse, Citroën 2CV en Porsche 911. Modelseries die de status ‘legende’ allang voorbij zijn en tot de instituten van de auto-industrie gerekend mogen worden. Alom gerespecteerd, begeerd en niet meer weg te denken.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De stamboom van de Land Cruiser is in de loop van de jaren vertakt in diverse formaten, carrosserievormen en doelgroepen, waarvan de zogenaamde ‘station wagons’ sinds 1967 te boek staan als de ultieme alleskunners. Met een ladderchassis en vierwielaandrijving zijn ze extreem terreinvaardig, maar tegelijk ook ruim en van alle gemakken voorzien voor dagelijks gebruik. Onverwoestbaarheid is inbegrepen. Wil je precies weten hoe de Toyota Land Cruiser-stamboom met al subgroepen in elkaar steekt? Kijk dan deze videoreportage die Autovisie eerder maakte.

Lang niet alle Land Cruiser-versies zijn officieel in Nederland geleverd, maar tussen 2008 en 2016 kon degene die zich op tijd bij Louwman en Parqui meldde, het absolute topmodel van de 200-serie bemachtigen: de Land Cruiser V8. Verkrijgbaar met twee machtige achtcilinders: de 4.7 VVTi op benzine en deze 4.5 D-4D diesel.

Toyota Land Cruiser V8 als occasion

Een betere trekauto is niet denkbaar, maar vele werden ook gekocht vanwege de binnenruimte, betrouwbaarheid en onverzettelijkheid. Destijds kostten ze al tussen de 100.000 en 150.000 euro, vandaag de dag zijn ze nog steeds zo gewild dat je voor een exemplaar uit 2008 met niet minder dan 420.000 kilometer op de teller bij Hartog Autostudio in Tiel nog steeds 29.945 euro moet achterlaten voordat-ie mee mag.

Dat soort bedragen bij dat soort kilometerstanden zetten een mens aan het denken. Als het om wat voor reden dan ook (een trekgewicht van 3.500 ton, of gewoon opstandig tegen de EV-stroom in willen roeien) een monsterdiesel moet zijn en het mag wat kosten, dan kun je in plaats van een instituut ook een monument kiezen.

V10 TDI in de Volkswagen Touareg

Een monument ter ere van de (voorlopige?) hoogtijdagen van de Duitse auto-industrie om precies te zijn. Naast de Bugatti Veyron, Audi Quattro en Volkswagen Phaeton was het één van de megalomane projecten van Ferdinand Piëch, misschien wel de meeste geniale en gevreesde auto-ingenieur die ooit geleefd heeft. Logisch dus dat hij geen tegenspraak duldde toen hij zijn ondergeschikten bij VW op een goede dag de opdracht gaf om een vijfliter, tiencilinder twinturbo-diesel in de (daarvoor eigenlijk onderbemeten) Touareg te lepelen. Omdat het kon, of eigenlijk: net niet kon.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Piëch was behalve een technisch genie ook iemand die niet vies was van stevige interne concurrentie en politieke spelletjes. Hij stond erop dat Volkswagen en niet Audi de krachtigste dieselmotor binnen de VW Groep kreeg, met deze tiencilinder als resultaat. Vanaf 2002 werd hij eerst in de Touareg geleverd naast de even monstrueuze W12, een jaar later ook in Piëchs persoonlijke hoofdproject: de Phaeton (die eerder in deze rubriek schitterde). Eventueel commercieel succes was mooi meegenomen, maar het ging vooral om pure status en het tentoonspreiden van ingenieurskunst. We weten allemaal hoe dat voor de Volkswagen-Groep is geëindigd: voor sommigen in het gevang…

Volkswagen Touareg R50 als topmodel

Alsof een V10 TDI nog niet genoeg was, werd in 2008 de R50 aan het aanbod toegevoegd. Daarin was de motor opgevoerd van 313 naar 349 pk en van 750 naar een destijds verbijsterende 850 Nm… Plus een sportonderstel met luchtvering en adaptieve dempers, het meer geavanceerde 4XMOTION-vierwielaandrijvingsysteem (met tussenbak en differentieelsperren) en een overcomplete standaarduitrusting. In alle opzichten was het een volwaardige concurrent voor Porsches Cayenne Turbo en even later de BMW X5 M. Ook qua prijs, want de Touareg R50 ging voor vergelijkbare bedragen als de Toyota Land Cruiser V8 over de toonbank. Maar welke is ons nu nog het meeste waard? Je ziet het in bovenstaande video.