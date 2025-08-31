Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare luxe: Mercedes-Benz S-klasse vs. Lexus LS

Met slechts een arbeiderssalaris verblijven in presidentiële luxe klinkt als een utopie, maar is haalbaarder dan menigeen denkt. Bijvoorbeeld met deze Mercedes-Benz S-klasse en Lexus LS.

Jezelf tot staatshoofd laten kronen hoeft niet eens meer dan 5.000 euro te kosten, getuige eindeloze pagina’s op Gaspedaal.nl vol verbazingwekkend voordelige limousines, die amper twintig jaar geleden nog een halve tussenwoning moesten kosten. De uitdaging zit ’m in het stichten van een dictatuur waarin jij en je sloep de regeerperiode voor onbepaalde tijd kunnen laten voortduren. Zonder autobedrijven die met onbetaalde facturen aan de paleispoort staan te rammelen om je uit je droom te helpen. Dan wordt de spoeling plotsklaps een stuk dunner.

Lexus LS

Maar één kandidaat werpt zich met voor-, toe-, én bijnaam op als de meest geschikte ‘running mate’: de XF40 Lexus LS 600h uit de periode 2007 – 2017. En dan het liefst in de ‘President’-uitvoering. Z’n voornaam staat min of meer garant voor maximale betrouwbaarheid, z’n toenaam (waarin de h voor ‘hybride’ staat) houdt de brandstofkosten binnen de perken, z’n achternaam geeft een aardige indruk van het luxeniveau dat je kunt verwachten.

Ook in deze casus heeft elk voordeel een nadeel: de status van de Lexus als betrekkelijk risicoloze ‘gouden koets’ is algemeen bekend, waardoor de prijzen relatief hoog liggen en het aanbod niet enorm breed is.

Mercedes-Benz S-klasse

Hoe anders is dit bij de uitverkoren tegenkandidaat: welke anders dan de auto die puur op basis van troonopvolging al vijftig jaar de ongekroonde koning der (staats)limousines is? Een paar weken geleden hebben we kunnen kennismaken met alle generaties, waarbij de Mercedes W221 puur op rijbeleving kwam bovendrijven als het ideale gemiddelde tussen de analoge en digitale generaties.

Dat is de serie die tussen 2006 en 2013 min of meer parallel aan de Lexus op de markt was, zij het naar goed gebruik in aanzienlijk meer varianten. Er is niet zoiets als ‘een’ S-klasse. Alle denkbare formaten, aandrijvingen, uitvoeringen en opties zijn ooit geleverd. Tot een hybride aan toe, die op papier de ideale opponent zou zijn in deze vergelijking.

Echter, de ene hybride is de andere niet, en de verwachte brandstofbesparing van een Mercedes S 400 Hybrid weegt niet op tegen het extra risico dat de elektrische aandrijfcomponenten met zich meebrengen. Het was destijds bijvoorbeeld de eerste productieauto met een lithium-ion accu aan boord. Die kan maar beter niet stukgaan… Uitgaande van een bedrag rond de 20.000 euro, wat nou eenmaal de bodemprijs van een fatsoenlijke Lexus LS 600h is, blijft er alsnog een boel over om uit te kiezen. Welke occasion het best is, zie je in de video!