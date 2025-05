Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare coupé-occasions: Alfa Romeo Brera vs. Volkswagen Scirocco

In een wereld die almaar rationeler lijkt, gedomineerd door kunstmatige intelligentie, efficiëntie en anonieme belevingsloze auto’s, is er op de occasionmarkt nog plek voor emotie. De vraag is: welk karakter in maatpak mag zich de aantrekkelijkste betaalbare coupé-occasion noemen? De Alfa Romeo Brera of de Volkswagen Scirocco?

Leer en misschien een vleugje espresso. Collega Jaco Bijlsma haalt nog eens diep adem. Als een glas goede whisky weet de Brera direct alle zintuigen te prikkelen. De geuren van het interieur komen in de brandende zon tot leven, alsof Giorgetto Giugiaro zijn lichtblauwe overhemd nog in de kofferbak heeft liggen. De beroemde ontwerper weet als geen ander een gevoelige snaar te raken.

Giorgetto Giugiaro tekende niet alleen de Alfa Romeo Brera

Hij tekende niet alleen sierlijke modellen als deze Alfa Romeo en de Maserati 3200 GT, maar schreef ook geschiedenis met volkshelden als de Golf en Panda. Met zijn drievoudige koplampen, prominente scudetto-grille, karakteristieke teledial-wielen en elegante, gespierde achterpartij is het design uniek en vol merkwaarden.

Vandaag de dag zou een dergelijk design ongetwijfeld de marketingnaam ‘shooting brake’ dragen. Ook de Volkswagen Scirocco heeft Italiaanse wortels. De eerste generatie werd door Giugiaro getekend, en zelfs de derde generatie is in Italië ontworpen.

De Volkswagen Scirocco is zakelijker van aard

Toch is de Volkswagen veel zakelijker van aard. Waar de Alfa Romeo Brera een flamboyante Armani is, straalt de Volkswagen Scirocco eerder de ingetogen zakelijke klasse van een Hugo Boss-pak uit. Zijn no-nonsense interieur is bijna volledig uitwisselbaar met dat van een doorsnee Golf. De bouwkwaliteit is erg goed. Deze met cognac-kleurig leer aangeklede uitvoering is ongetwijfeld één van de stijlvolste. Toegegeven, dergelijke uitvoeringen zijn lastig te vinden. Kunst en kitsch, Scirocco-occasions vind je in allerlei soorten. De zoektocht naar een VW-coupé kan ondanks het ruime aanbod lastig zijn.

Sommige importmodellen zijn de moeite waard. Doordat de Volkswagen Scirocco maar tot 2012 in Nederland is geleverd, en de betrouwbaarheid van de 2.0-motor juist ná 2012 significant verbeterde, is het verstandig om over de grens te zoeken, waar het model tot 2017 is verkocht. Het vanaf 2014 geleverde faceliftmodel kreeg daarbij een cluster midden op het dashboard met meters voor onder andere de turbodruk en olietemperatuur. Een leuk, sportief accessoire dat eerst enkel bij R-modellen geplaatst werd.

Alfa Romeo Brera of Volkswagen Scirocco als occasion

Hoewel ze beide dus niet de rationele keuze zijn, is de Volkswagen Scirocco overduidelijk de meest pragmatische. Zijn weinig opvallende uiterlijk, overtuigende weggedrag en degelijke interieur zijn alles wat je van Volkswagen mag verwachten, maar toch iets hipper dan de standaard-Golf. De Alfa Romeo Brera is daarentegen een auto die het hart raakt.



Alfa Romeo Brera Volkswagen Scirocco Prijs € 27.950 € 22.995 Nieuwprijs (bouwjaar) € 42.950,- (2010) € 40.589,- (2017) Tellerstand 65.000 km 62.893 km Aangeboden door Premium Classics Boxtel, www.premiumclassics.nl AutoBlom Enspijk, www.autoblom.nl Topsnelheid 232 km/h 238 km/h Acceleratie 0-100 km/h 7,7 s 6,9 s Gemiddeld verbruik 8,1 l/100 km 7,5 l/100 km Motor 4-in-lijn, 1.742 cc 4-in-lijn, 1.984 cc Max. vermogen 200 pk 179 pk Max. koppel 320 Nm 280 Nm Transmissie 6-traps handgeschakeld 6-traps automaat met dubbele koppeling Massa leeg 1.420 kg 1.387 kg

Zijn verleidelijke uiterlijk weet een gevoelige snaar te raken op een manier zoals alleen Italianen dat kunnen en geeft het gevoel iets exclusiefs te rijden. En dat is ook zo, want de Brera is en blijft een unieke verschijning voor de man of vrouw die stijl waardeert.

In een rationele wereld biedt de Alfa iets wat steeds zeldzamer wordt: onberedeneerbare emotie. Alle logica smelt als sneeuw voor de zon. De Brera is niet alleen een auto, het is een kunstwerk. Ongetwijfeld een toekomstige klassieker.

