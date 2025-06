Deel dit: Share App Mail Tweet

Afgeschreven premium-SUV’s: BMW X6 vs. Infiniti FX37 S

Met de X6 behoort BMW tot de grondleggers van het SUV-coupé-segment. Het model combineert een hoge zit met een sportief randje. Datzelfde is te vinden in de minder voor de hand liggende Infiniti FX37 S-occasion.

De term SUV wordt klakkeloos op elke auto met een iets hogere bodemvrijheid geplakt. Maar ontleed je het begrip tot Sports Utility Vehicle, dan valt op hoe weinig van die modellen écht pogen sportiviteit en functionaliteit te combineren. Nu snappen we heus dat de S in dit geval vooral doelt op recreatief outdoor-gebruik, maar voor deze Occasion Battle hebben wij onze zinnen gezet op SUV’s waarbij de nadruk wel ligt op sportiviteit zoals wij dat kennen.

BMW X6 vs. Infiniti FX37 S: totaal andere zescilinders

Niet gek dat we naar een BMW op zoek zijn gegaan. Een speelse rijbeleving zit immers verweven in het DNA van de Duitse autobouwer. Ook zes-in-lijn komt herhaaldelijk terug in die genetische informatie. Dat is bij deze xDrive35i met zijn 306 pk sterke N55-motor niet anders. Hoewel zowel de BMW als de Infiniti ook met V8’s leverbaar waren, houden we het ditmaal bewust bij de zescilinders. Ondanks hetzelfde cilinderaantal en vergelijkbare vermogen, kunnen beide motoren namelijk niet meer van elkaar verschillen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Waar BMW voor het turbopad koos, teerde Infiniti verder op de atmosferische V6 uit de schappen van moedermerk Nissan. Infiniti is Nissans premiummerk, zoals Lexus dat van Toyota is. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Waar Lexus overduidelijk op luxe en comfort gericht is, zijn Infiniti vaak juist voorzien van een meer dynamisch karakter. Dat uit zich ook in deze FX37, die zijn motor én platform deelt met de Nissan 370Z. Het betreft een 3,7-liter V6 met 320 pk.

BMW X6-occasion heeft sportief randje

In de Infiniti zitten we laag, in de BMW lager. Net als vrijwel iedere andere BMW biedt de X6 een uitstekende zitpositie. Laag bij de grond, met voldoende zijdelingse ondersteuning en een opmerkelijk royaal zitvlak dat zelfs de langste bovenbenen draagt. Daarbij kan het stuur zeer dicht naar je toegetrokken worden. Anders dan van de hedendaagse BMW is dit stuurwiel nog van een prettige dikte.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De besturing zelf is ook allerminst verkeerd. Scherp en direct, maar zeker niet nerveus. Combineer dit alles met een zeer stevig onderstel en je snapt wat de allure van zo’n X6 is voor sportieve rijders. Nee, je gaat er geen bergpassen mee aanvallen (daarvoor is-ie nog enkele honderden kilo’s te zwaar), maar ondanks zijn formaat weet je X6 je écht bij het rijden te betrekken.

Infiniti FX37 S als sportieve occasion

Maar vlak de Infiniti niet uit. We hebben immers niet voor niets de extra sportieve FX37 S voor je uit de showroom van Baaten Automotive getrokken. Deze S-uitvoering is straffer geveerd dan de andere FX-modellen. Met name wanneer je de dempers in sportstand zet, spant het onderstel zich aan. Daarmee gaat hij rol- en duikbewegingen keurig tegen en blijft hij opmerkelijk vlak. Ook qua besturing doet hij amper onder voor de BMW. De FX is gebouwd op het zogeheten Front Midship-platform, dat gekenmerkt wordt door een ver naar achteren geplaatste motor. Zodoende leunt de SUV niet te veel op zijn neus en is hij vrij nauwkeurig te plaatsen. Voeg daar de lange motorkap, hoge wielkasten en smalle voorruit aan toe, en je waant je haast in een sportwagen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

In de X6 is vooral de achterruit erg smal. De aflopende daklijn belemmert het zicht naar achteren flink. Problematischer is de beperkte hoofdruimte, zeker in vergelijking met de praktischere X5. Tja, dat is de prijs die je betaalt voor die gewilde coupélook. Toegegeven, zo in het Vermilionrot ziet deze occasion van R.M. Weyn Auto’s er bijzonder fraai uit (zeker vergeleken met de fout ogende exemplaren die in grote getalen op de tweedehandsmarkt te vinden zijn).

Maar het is lastig de bijna conceptcar-achtige Infiniti te overtreffen. De FX37 S is een elegante verschijning, zeker met zijn ver op de hoeken geplaatste 21-inch wielen, chromen accenten en bruine lak met subtiele paarse gloed. Zijn stance is sportief, stoer en sierlijk tegelijk. Een beetje als een Weimaraner, terwijl de X6 zich het beste als Amerikaanse buldog laat omschrijven. Welke van deze occasions wint, zie je in bovenstaande video.

