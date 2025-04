Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Audi A6 Avant heeft geen dure opties nodig om indruk te maken

De zesde generatie Audi A6 is zowel qua uiterlijk als onderhuidse techniek een conservatieve exercitie, maar daarom nog geen verkeerde inzet in het premium zakensegment.

Het herkenbare uiterlijk van de nieuwe Audi A6 Avant zal voor niemand als een verrassing komen. Het oppervlak met scherpe vouwen is verruild voor een gladde, meer afgeronde stijl, maar de grote grille bleef. Aan de achterkant is wel geëxperimenteerd met een radicaal lichtsignatuur.

Geen Tesla-achtig scherm

In het interieur geen Tesla-achtig gigascherm, maar een om de bestuurder heen gebogen breedbeeld, waarin instrumentarium en infotainment samen zijn ondergebracht. Fysieke bedieningselementen vind je weinig, maar door de overzichtelijke menustructuur is dat niet echt een gemis.

Van de besparingsdrift die momenteel een kaalslag aanricht in menig premium auto-interieur, is in de A6 minder dan elders te merken. Met zo’n 500 tot 1500 liter bagageruimte en een in drie delen neerklapbare bankleuning voldoet de Avant aan de praktische bruikbaarheidseisen van het segment.

Alleen Audi A6 2.0 TFSI

Veel tijd en moeite is gestoken in het Euro 6e-fähig maken van de aandrijflijnen. Daarvan haalt importeur Pon vooralsnog alleen de 204 pk tweeliter TFSI met voorwielaandrijving naar Nederland. En een stel plug-in hybrides, dat pas later dit jaar komt.

Dat terwijl op de A6 met V6 en TDI-motoren een nieuwe generatie mild-hybridesystemen debuteert, die minder ‘mild’ is dan de naam suggereert. Het maakt gebruik van een 24 kW elektromotor-generator plus een additionele 48 Volt starter-generator, die met een riem aan de verbrandingsmotor is bevestigd.

Audi A6 Avant niet spannend

Voor de meeste mensen is de tweeliter TFSI met voorwielaandrijving en zonder dure onderstelopties, zoals luchtvering en vierwielbesturing, krachtig en dynamisch genoeg. Echt responsief of toerenhongerig is de 2.0 niet, wel sterk in het middentoerengebied en een goede match met de automaat.

We reden de TFSI met het standaard met 20 millimeter verlaagde S Line-onderstel met schroefveren en passieve dempers, en dat beviel beter dan verwacht. Audi heeft de voortrein en stuurinstallatie van de A6 stijver gemaakt om het stuurgedrag te verbeteren en het resultaat is goed merkbaar.

De A6 Avant is niet de meest spannende keuze, maar juist door de conservatieve aanpak misschien wel datgene waar menig E-segment shopper naar op zoek is. De vanafprijs blijft met zo’n 70.000 euro wel aan de hoge kant.