Mini-Lamborghini is een van de goedkoopste EV’s van Nederland

De BYD Dolphin Surf is een van de goedkoopste elektrische auto’s van Nederland. Vandaag rijden we voor het eerst met de Mini-Lamborghini!

In China rijdt deze BYD al twee jaar rond onder de naam Seagull. In Nederland wordt die naam verwarrend genoeg gekoppeld aan zijn grote broer, de Dolphin. Hoewel de twee auto’s op hetzelfde platform staan, delen ze hun accu’s en elektromotoren niet.

Mini-Lamborghini

Het uiterlijk van de BYD Dolphin Surf lijkt op een Lamborghini Huracán te zijn geïnspireerd. Wat rijden betreft, is hij minder sportief dan zijn uiterlijk doet vermoeden. De stadsauto is met name comfortabel.

Techniek van de BYD Dolphin Surf

De BYD Dolphin Surf komt er in drie uitvoeringen. De eerste twee, de Active en Boost, beschikken over een 89 pk elektromotor. De Active heeft een 30 kWh-accupakket waarmee een range van 220 kilometer volgens de WLTP-meetmethode haalbaar is en de Boost heeft een groter 43,2 kWh-accupakket die goed is voor een range van meer dan 300 kilometer.

Het topmodel, de Comfort, heeft eveneens het grote accupakket, maar krijgt ook een 157 pk-elektromotor. Deze krachtbron levert tot 220 Nm aan koppel en maakt de goedkope elektrische auto vlot, maar natuurlijk nog niet zo snel als een Lamborghini.

Prijzen BYD Dolphin Surf

De prijzen van de BYD Dolphin Surf zijn ook bepaald niet als een Lamborghini. Sterker nog, het is een van de goedkoopste elektrische auto’s van de markt. Prijzen beginnen met net geen 23.000 euro voor de instapper en lopen op tot net geen 27 mille.

BYD Dolphin Surf 8 Score Pluspunten Goedkoop

Comfortabel onderstel

Eigenzinnig uiterlijk Minpunten Instapper beperkte range

Voelt wat zwaar

Rempedaal en stuurwiel weinig gevoel De BYD Dolphin Surf is een aantrekkelijk aanbod naast de Citroën ë-C3 en Dongfeng Box. Hij biedt serieuze concurrentie aan de andere goedkope elektrische auto's en een eigenzinnig uiterlijk.