Mercedes-Benz schaamde zich voor uiterlijk 190 EVO 2 | Sjoerds Weetjes 479

Na de Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO schittert nu zijn opvolger in een aflevering van Sjoerds Weetjes. En die heet 190E 2.5-16 EVO 2. In deze episode hoor je waarom Mercedes-Benz met de EVO2 kwam, maar bovenal waarom de top van Mercedes-Benz de auto niet zag zitten. Sjoerd van Bilsen neemt je mee naar het startpunt van de meest opvallend aangeklede 190.

In aflevering 478 richtte Sjoerd de camera en verhaal op de 190 EVO, zoals de auto kortweg heet. Hij vertelde over waarom de EVO er kwam. Hij verklaarde de verschillen met de basisauto, de 190E 2.5-16. Sjoerd gaf direct aan dat de homologatiespecial een vervolg kreeg in de vorm van de EVO2.

Mercedes-Benz 190 EVO 2

In deze aflevering schittert wederom de 190 EVO, maar wel in de schaduw van de EVO2. Sjoerd geeft aan waarin de twee verschillen en ook waarom. Hij vertelt over het ontwikkelingstraject van de tweede generatie Evolution. Sjoerd geeft tevens aan waarom bijna niemand binnen Mercedes-Benz achter het racewapen stond. Het tweeluik bespreekt de twee civiele DTM-racers van begin jaren 90 uitvoerig.