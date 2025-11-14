Mercedes 190 2.5 16V Evolution: terug naar de jaren 80 met deze ingetogen DTM-held
Na jaren van terughoudendheid koos Mercedes-Benz om toch weer in de autosport te duiken. Een van de raceklasses was het DTM, waarvoor eind jaren tachtig een speciaal strijdwapen werd ontwikkeld. Het resulteerde in een variant voor de straat. Het civiele racekanon? De 190E 2.5 16V Evolution, kortweg de 190 EVO. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes staat de sportsedan met race-DNA centraal.
Sjoerd van Bilsen neemt je mee naar de jaren 80. Hij vertelt het verhaal over de start van de DTM-plannen en legt je uit waarom Mercedes met een straatversie van het rallywapen kwam.
Mercedes 190 2.5 16V Evolution
Dat doet hij overigens in een mooie omgeving. Sjoerd is te gast bij Benz-collector Sneek, die zijn mancave beschikbaar stelde voor de opname. Op de achtergrond zie je spectaculaire AMG-uitmonsteringen van bijvoorbeeld de S-Klasse, W124 en R-Klasse.
Laat de Lamborghini Urus staan! McLaren komt met grote SUV, en die is er sneller dan je denkt
Met de 190 2.5 16V Evolution bond Mercedes-Benz de strijd aan met onder andere de Audi V8 en Opel Omega Evo 500.
