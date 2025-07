Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda’s populairste auto is vernieuwd en mag 2.000 kg trekken

Mazda laat de nieuwe CX-5 zien, een belangrijk model voor het merk. De auto is erg populair, met name onder caravantrekkers. Het nieuwste model mag tot wel 2.000 kg trekken.

Hoewel hij nog steeds herkenbaar is als CX-5, zijn er toch flink wat wijzigingen. Zo heeft hij nieuwe koplampen, een andere grille en is de onderbumper agressiever geworden.

Nieuwe Mazda CX-5

Daarbij werd de Mazda CX-5 11,5 cm langer en 3 cm hoger. Ook de wielbasis en spoorbreedte zijn toegenomen. Dit resulteert in meer ruimte op de achterbank en 61 liter extra aan bagageruimte.

Interieur nieuwe Mazda CX-5. (Afbeelding: Mazda) Interieur nieuwe Mazda CX-5. (Afbeelding: Mazda)

Interieur nieuwe Mazda CX-5. (Afbeelding: Mazda) Interieur nieuwe Mazda CX-5. (Afbeelding: Mazda)

De enige motorisering waarmee deze auto wordt uitgerust is een 2,5-liter mild hybride viercilinder. Deze aandrijflijn kennen we bijvoorbeeld van de Mazda 3 en is goed voor 141 pk. Overigens kun je in Europa wel een optie aanvinken bij de aandrijflijn. Hij is namelijk zowel met voorwiel- als vierwielaandrijving leverbaar. Echter, alleen de voorwielaandrijver komt naar Nederland. Voor het trekgewicht maakt dit geen verschil, dat is altijd 2.000 kg.

Wat rijden betreft moet de CX-5 ook veranderd zijn. Zo zijn er soepelere veren en nieuwe stabilisatorstangen geplaatst. Daarbij is de veeruitslag zowel aan de voor- als achterkant toegenomen. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met deze auto? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Prijs Mazda CX-5

De nieuwe Mazda CX-5 komt begin 2026 op de markt. De vanafprijs bedraagt 45.990 euro