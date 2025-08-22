Lotus Europa: een Opel in vermomming? | Sjoerds Weetjes 465
Dertig jaar na het afscheid van de Lotus Europa mocht een fonkelnieuw model van de Engelse sportwagenbouwer dezelfde naam dragen. Maar heden en verleden kwamen feitelijk alleen samen in de naamgeving.
Ondanks dat het model was gebaseerd op een Opel was het voor 99% een echte Lotus. Het verhaal achter de laatste Lotus Europa hoor je in aflevering 465 van Sjoerds Weetjes.
De tweede generatie Lotus Europa
De tweede generatie Europa kreeg Lotus in de schoot geworpen. De basis werd door Opel gelegd, al moet je dat niet heel letterlijk nemen. Hoe dat zit, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd neemt je mee naar het einde van de vorige eeuw en vertelt je over de oorsprong van de Europa.
Chique Bentley kost als youngtimer-occasion fractie van nieuwprijs
Hij legt uit hoe de Europa is ontstaan, in welke gedaante de sportcoupé er kwam en hoe de Europa door de Engelse sportwagenbouwer werd gepositioneerd. Sjoerd legt tevens uit waarom het introductiemodel er als ‘Europa S’ kwam en niet als ‘Europa’. Hij verklaart bovendien waarom de Europa uiteindelijk het veld moest ruimen.
