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Kunnen ze bij het Franse DS Automobiles wel tellen? Hier is de DS 5 gebleven | Sjoerds Weetjes 515

Kunnen ze bij het Franse DS Automobiles wel tellen? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9. Waar is de 5? Hoe dat zit, hoor je in Sjoerds Weetjes 515.

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De typenamen van DS waren altijd heel eenvoudig. Na de letters D en S volgde een getal, dat de klasse van de auto aan gaf. Dat startte in het Citroën-tijdperk, toen DS een label binnen de Citroën-familie was. Nadat de directie besloot om DS als luxemerk binnen destijds het PSA-concern te positioneren, nam de fabrikant de naamstrategie over.

DS Automobiles

Maar bijna 15 jaar nadat de eerste naamvoering door Citroën werd ingevoerd, wijzigt DS Automobiles de naamstrategie. In 2024 werd daarmee afgetrapt. De DS No8 verscheen. Inmiddels bestaat het modellengamma ook uit een No 4 en No7. ‘N°’ is een verwijzing naar de Franse taal en staat voor de traditionele schrijfwijze van ‘nummer’ in het Frans.

Het belichaamt elegantie en tijdloosheid die taalbarrières overstijgt. Het symboliseert het begin van een nieuw tijdperk. De ‘°’ is vormgegeven als een diamantpunt, symbool van elegantie en klasse, zo geeft de fabrikant op.

In toekomst komt de fabrikant met meer modellen, zoals een No3. Om er zeker van te zijn dat het voor de toekomstige types ook een roepnaam beschikbaar heeft, registreerde DS alvast alle gewenste namen. Eén werd er afgekeurd door het registratiebureau. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in Sjoerds Weetjes 515.