Koffiedrinken bij de snellader? Vergeet het maar met deze nieuwe, bliksemsnelle Volvo EX60

De elektrische Volvo EX60 ziet er bekend uit, met zijn van de EX30 en EX90 geleende designelementen, maar vergis je niet: onder zijn behoudende lijnen schuilt een nieuw platform vol interessante techniek.

Op het eerste gezicht lijkt de EX60 als twee druppels water op de kleinere EX30 en grotere EX90, maar als je inzoomt op de details komen de verschillen bovendrijven. Zo gaat Volvo aan de voorkant mee met de heersende trend en monteert het aparte koplampunits, die onder de dagrijverlichting in ‘Thor’s Hammer’-design zijn geplaatst. Aan de voorkant vinden we ook actieve kleppen voor de koeling van de aandrijflijn en een aantal radarsensoren.

Huidige Volvo XC60 blijft op de markt

De EX60 is 4,80 meter lang en heeft een wielbasis van nét geen 3 meter. Daarmee is het model 38 centimeter langer dan de EX40, 23 centimeter korter dan de EX90 en 10 centimeter langer dan de huidige XC60.

Die laatste stamt uit 2017 en heeft vorig jaar nog een update gehad. Hij moet namelijk nog een paar jaar mee als brandstofalternatief voor deze EX60. Al komt er binnenkort ook een volledig nieuwe XC70, die met zijn lengte van 4,82 meter tussen de XC60 en XC90 in komt te staan.

Volvo EX60 als eerste op SPA3-platform

De EX60 staat als eerste auto op het elektrische SPA3-platform van Volvo, dat gebruikmaakt van 800 volt-techniek en een cell-to-body-systeem. Dat houdt in dat de cellen van de batterij niet in modules zitten, maar zijn geïntegreerd in de structuur van de auto. Bij BMW hebben ze iets soortgelijks geïntroduceerd op de iX3 van de Neue Klasse.

Bovendien bestaat de EX60 uit een stuk minder onderdelen dan een vergelijkbaar model, aldus Volvo. Het merk gebruikt megacasting om grote aluminium componenten uit één stuk te kunnen gieten. Dat bespaart in het productieproces niet alleen tijd, geld en materialen, maar zou de EX60 ook lichter maken, onder meer omdat het aantal afzonderlijke onderdelen met een paar honderd is teruggebracht. Al is dat in de specificaties van de EX60 niet meteen duidelijk. Afhankelijk van de uitvoering weegt de SUV tussen de 2.115 en 2.405 kilo.

Drie uitvoeringen van Volvo EX60

Vooralsnog zijn er drie versies van de EX60: de achterwielaangedreven P6 en de P10 en P12 met 4WD. De P6 heeft een vermogen van 374 pk, 480 Nm koppel en maakt gebruik van een 80 kWh-accu (netto), waarop hij een range haalt van maximaal 620 kilometer.

Daarboven staat de P10, die 510 pk en 710 Nm sterk is, een 91 kWh-batterij heeft en goed is voor een bereik van 660 kilometer. De P12 is de uitvoering met de langste adem. Op zijn 112 kWh-accu komt hij op papier 810 kilometer ver. Met zijn vermogen van 680 pk en 790 Nm koppel gaat hij bovendien in 3,9 seconden naar 100 km/h. Alle EX60’s zijn begrensd op 180 km/h.

AC-laden gaat met 22 kW; snelladen doet de P6 met 320 kW, de andere uitvoeringen met 370 kW. Dat betekent in de praktijk dat de EX60 slechts 18 minuten nodig heeft om zijn batterij weer tot 80 procent op te laden. Dat zet zoden aan de dijk! Even 10 minuten bijladen aan de snellader is genoeg voor 340 kilometer bereik.

Interieur met weinig fysieke knoppen

Het dashboard van de EX60 is kenmerkend voor het moderne Volvo. Er zijn nauwelijks fysieke bedieningselementen te vinden, alleen op het stuur een paar en op de middenconsole drie knoppen voor de geluidsinstallatie. Het aansturen van al het andere gaat via het centrale infotainmentscherm, dat op Google-software draait, razendsnel op input reageert en redelijk gebruiksvriendelijk oogt. Het digitale instrumentarium zit ver van de bestuurder af, bijna tegen de voorruit aan.

Alle EX60’s zijn uitgerust met een glazen panoramadak, dat op het hogere uitrustingsniveaus Ultra is voorzien van elektrochromatisch glas, dat met transparant of melkwit gemaakt kan worden. Een wereldprimeur zijn de adaptieve veiligheidsgordels voorin. Ze stemmen de kracht die ze op het lichaam uitoefenen aan op de lichaamsbouw en het gewicht van de inzittenden en op de omstandigheden van de aanrijding.

De kofferbak van de EX60 is 523 liter groot en kan worden uitgebreid naar 1.647 liter door de leuningen van de achterbank om te klappen. Daarmee is de EX60 ruimer dan de XC60, ook op de achterbank, waar meer dan genoeg hoofd- en beenruimte beschikbaar is, zelfs voor langere mensen. Fijn is dat inzittenden daar niet met de knieën omhoog zitten en zo een vrij natuurlijke zitpositie kunnen aannemen. Onder de voorklep heeft Volvo een relatief grote frunk van 85 liter geplaatst.

Volvo EX60 Cross Country

De Volvo EX60 komt gelijk als avontuurlijk ogende Cross Country op de markt. Hij staat 2 centimeter hoger op zijn wielen en daar komt nog eens 2 centimeter bij met de standaard luchtvering in de hoogste stand. Want dat is het grote verschil met de andere EX60-modellen; daarop is hooguit een adaptief onderstel leverbaar.

De Cross Country is te herkennen aan de zwarte kunststofdelen die her en der op de auto zijn geplakt en de roestvrijstalen beschermplaat onder de voor- en achterbumper. Hij is er voorlopig alleen als P10 AWD: met 510 pk, 710 Nm, een 91 kWh-batterij (netto) en 640 kilometer range. Later komt daar de P12 AWD bij.

Prijzen nieuwe Volvo EX60

De Volvo EX60 P6, P10 AWD en Cross Country staan in de zomer bij de dealers, op de P12 AWD is het wachten tot de herfst. Voor de P6 vraagt Volvo minstens 63.995 euro. De P10 AWD lijkt wat dat betreft de beste aanbieding te zijn, met meer vermogen, meer range en adaptieve dempers voor ‘slechts’ 3.000 euro meer. De P12 AWD is er vanaf 72.995 euro. Wat de Cross Country kost, is nog niet bekend.