Kia EV5: de volgende elektrische verkooptopper?

Kia is niet bij te houden, qua verkoopcijfers niet maar ook het aantal modellen dat ze in korte tijd introduceren. Maak kennis met de Kia EV5.

De inkt van het testverslag van de wat hogere hatchback EV4 was amper opgedroogd of we maakten alweer kennis met de PV5, een bedrijfsauto die als personenbus het fenomeen zevenzitter weer inhoud moet gaan geven. En nu maakt de EV5 dus zijn opwachting. Een volledig elektrische SUV van het formaat Sportage die het tegen heel wat geduchte concurrenten zoals de Skoda Enyaq, Peugeot 3008, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 maar ook de Xpeng G6 moet gaan opnemen. De 4,62 meter lange SUV heeft duidelijk de Kia designstijl van nu want je herkent er tot op grote hoogte de EV3 en EV9 in.

De Kia EV5

Toch heeft Kia wel wat onderscheid weten aan te brengen, met name de flanken met stevige schouderpartijen en toch een wat andere lichtsignatuur aan de voor- en achterzijde voorkomen dat het een one-size-fits-all verhaal is geworden. Opvallend is wel dat de EV5 forser oogt dan je op basis van zijn maten zou verwachten. De wielbasis van 2.75 meter is flink en dat merk je in het interieur. Dat is namelijk behoorlijk ruim en geeft je ook dat gevoel. Het is goed doordachte, praktische cabine die ook qua afwerking en gebruikte materialen niet teleurstelt maar juist tevredenstelt.

Je zit op comfortabele, voldoende grote stoelen die je ook adequaat ondersteunen. Het zicht rondom is goed en de ergonomie van de volledig digitale cockpit deugt. Niet alles hoef je te bedienen via de grote brede display, deze Kia heeft ook nog de nodige fysieke en haptische knoppen. Uiteraard aangevuld met nodige knoppen op het multifunctionele stuur.

De menustructuur van het infotainment laat weinig te raden over, hoewel je voor sommige functies wat minder stappen zou moeten hoeven maken. Achterin de Kia EV5 zit je net als voorin lekker ruim. De beenruimte is royaal net als de hoofdruimte. Tel daarbij een flink bagageruim van 566 liter en een frunk van 44 liter en je kunt met je hele gezin prima een vakantie aan.

Specificaties EV5

Vermogen krijg je ook genoeg toebedeeld met de voorlopig enig leverbare aandrijflijn die met een 217 pk elektromotor alleen de voorwielen aandrijft. De accucapaciteit van de Kia EV5 is 81,2 kWh en daarmee zou de EV5 op een acculading 530 km ver moeten kunnen komen. Later volgt een 4WD met 265 pk. Het rijgedrag van deze voorwielaandrijver is dat van een allrounder en dat past goed bij zijn taakstelling want het is probleemloos.

De besturing is informatief en scherp genoeg voor een auto in deze klasse maar verwacht er geen sportieve kwaliteiten van. Voor het onderstel geldt hetzelfde: het is vooral comfortabel maar het is ook voldoende gedempt en geveerd om oneffenheden goed te verwerken en je toch uitgebalanceerd door bochten te rijden. Uitgebalanceerd is een kwalificatie die EV5 als totaal goed past. Want deze medium SUV is een aanbod dat in alle opzichten ruime voldoendes scoort.