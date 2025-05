Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit waar ‘RC’ in Peugeot RCZ voor staat | Sjoerds Weetjes 452

De Peugeot RCZ wordt geregeld vergeleken met de Audi TT en velen denken dat het Peugeots antwoord op de Duitse sportcoupé is. Allemaal onzin, als je Peugeot mag geloven. Hoe het zit, hoor je van Sjoerd van Bilsen in aflevering 452 van Sjoerds Weetjes.

Natuurlijk is de RCZ een coupé zoals de TT, maar toen Peugeot met het project wat leidde tot de RCZ begon, stond de TT niet op het vizier van de autofabrikant. Zelfs niet tijdens het hele proces. Hoe het wel liep, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Designproces van Peugeot RCZ

Sjoerd gaat in op de start van het project. Hij legt uit waarom Peugeot voor dit concept koos. Sjoerd verklaart bovendien waar de aanduiding RCZ voor staat. We verklappen je alvast dat de letter Z niet voor Zagato of Zero staat, zoals her en der op internet valt te lezen.

Sjoerd duikt in deze tijdreis ook in het designproces van de sportcoupé en verklaart hoe het ontwerp van de RCZ tot stand is gekomen. Hij geeft ook aan hoe lang de RCZ erover deed om het van studiemodel tot productiemodel te schoppen.

Sjoerds Weetjes vaste videorubriek

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Sjoerd legt op geheel eigen wijze uit hoe een auto ontstond, waar de designafdeling tegenaan liep of waarom een bepaald model een fiasco werd. Elke vrijdag verschijnt op Autovisie.nl en op Youtube.com/autovisie een nieuwe aflevering.

In een eerdere aflevering onthulde Sjoerd bijvoorbeeld de werkelijke reden waarom de eerste Smart Forfour uit productie moest of waarom de originele Audi R8 Spyder een hoofdpijndossier voor de designafdeling was.