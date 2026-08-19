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In de elektrische Toyota Hilux BEV moet je compromissen sluiten: zijn het er teveel?

De Toyota Hilux staat te boek als de meest onverwoestbare auto ter wereld. Toyota heeft met de volledig elektrische versie dus heel wat te bewijzen. En dat doet het niet helemaal…

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We hebben nu te maken met de negende generatie Toyota Hilux, die er nog altijd met dieselmotor is, maar voortaan ook als volledig elektrische pick-up. De Hilux BEV wordt aangedreven door een elektromotor vóór (112 pk/205 Nm) en achter (176 pk/268 Nm). Op zijn 54 kWh-batterij haalt een WLTP-range van maximaal 257 kilometer.

Actieradius Toyota Hilux BEV valt tegen

Dat valt tegen, maar een pick-up als de Hilux wordt over het algemeen niet ingezet voor langere trips en zal zijn werk vooral lokaal en semi-lokaal doen.

Wat wel een nadeel is, is zijn relatief lage trekgewicht. De diesel-Hilux mag 3.500 kilo trekken, de BEV ‘slechts’ 1.600 kilo. Daarbij is zijn maximale laadvermogen een stuk lager: 740 tegenover 1.090 kilo.

Nagenoeg even capabel in het terrein

Hoe de Toyota Hilux BEV rijdt? Als een pick-up met een starre achteras en bladveren, dus onbeladen wat stuiterig. Hij is wel lekker stil en vlot. Door de plek van de batterij, in een subframe in het ladderchassis, heeft de BEV 10 centimeter minder grondspeling dan de diesel.

Toch is hij offroad nagenoeg even capabel, met bijvoorbeeld dezelfde doorwaaddiepte als de diesel mild-hybride (70 centimeter).

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