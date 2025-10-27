Deel dit: Share App Mail Tweet

Hybride saai? Het maakt deze Turbo S de krachtigste Porsche 911

Door twee elektrische turbo’s en een elektromotor mag de Porsche 911 Turbo S zich de sterkste productie 911 ooit noemen. En de meest complexe, die zichzelf bovendien ogenschijnlijk moeiteloos de wereld van de hypercars in knalt.

In Porsche 911 Turbo S komt alle expertise van de perfectionisten uit Stuttgart samen. Hét technologische uithangbord met een hybride aandrijflijn, twee elektrisch turbo’s en bliksemsnelle 400 volt ondersteltrucage om alle krachten en kilo’s te managen. Hij is 85 kilogram zwaarder geworden dan zijn voorganger en komt uit op 1.725 kilogram.

Porsche 911 Turbo S duurder

De voorganger van de Porsche 911 Turbo S kostte in 2020 nog net geen 280.000 euro en de nieuwe variant moet minimaal 352.000 euro opbrengen. Een flinke stijging voor de 992.2-versie die daar wel veel meer bijzondere techniek tegenover zet. Om het even in perspectief te plaatsen: een aangeklede 911 GT3 zit ook in die prijsrange en heeft ‘maar’ 510 pk.

Elektromotor spoelt turbo op

De Porsche 911 Turbo S heeft de 3,6-liter boxer-zes van de vorig jaar geïntroduceerde 911 GTS met niet één, maar twee elektrische turbo’s. Daardoor is turbolag definitief verleden tijd, want een elektromotortje spoelt de turbo op voordat de uitlaatgassen dat kunnen doen. Bovendien kunnen die e-turbo’s elektrische energie terug leveren aan de 1,9 kWh accu in de neus als ze de turbo’s gaan afremmen om overdruk te voorkomen.

Extreem toerenbereik

Met als gevolg dat de in de PDK-transmissie geïntegreerde elektromotor van de Porsche 911 Turbo S 82 pk en 188 Nm kan bijdragen aan het totaalpakket. Met 711 pk en 800 Nm steekt hij boven elke andere productie 911 uit. Extremer is het toerenbereik, waarin hij zijn maximum koppel levert. Dat is volledig aanwezig tussen 2.300 en 6.000 toeren per minuut!

Bugatti pesten met Porsche 911 Turbo S

Met vierwielaandrijving en launch control haalt de Porsche 911 Turbo S in 2,5 seconden 100 km/h en in 8,4 tellen 200 km/h. Zoals altijd conservatieve cijfers van Porsche. In ideale omstandigheden gaat daar zomaar twee tienden vanaf. Genoeg om een Bugatti Chiron het leven in elk geval tot 100 km/h zuur te maken.