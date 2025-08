Deel dit: Share App Mail Tweet

Huub moest kiezen tussen een teckel en een Jaguar. Ze kwamen er allebei

De keuze ging tussen een teckel of een roofkat. Ze kwamen er allebei. Er moest alleen nog wel wat aan deze Jaguar gebeuren.

“Een flink aantal jaren geleden had ik een Bentley gerestaureerd, een Derby 41/4 Litre uit 1936. Toen die klaar was, heb ik ’m verkocht en zat ik zonder klusproject. We hadden twee teckels waarvan er één overleed en toen wilde mijn vrouw wel weer een tweede teckel erbij. Ik wilde liever een tweede auto. Maar daar zat mijn vrouw niet op te wachten. We sloten een compromis. Mijn vrouw heeft een tweede teckel gevonden en ik heb deze Jaguar gevonden.

Bentley was te groot

Eigenlijk wilde ik weer een Bentley, maar die vond mijn vrouw te groot. Ze vroeg: “Waarom koop je niet een cabrio?” In Friesland zagen we toen een open Jaguar rijden, en zei ze: “Waarom koop je die niet?” Dat vond ik wel wat, dus ik heb een heel goede specialist in klassieke Jaguars gebeld, in Helmond.

Die wist deze auto te staan in Heerlen. Het heeft me een halfjaar onderhandelen gekost met de eigenaresse, die niet kon besluiten of ze hem wilde verkopen, maar uiteindelijk heb ik hem kunnen kopen.

Jaguar zonder interieur

Er zat geen interieur in. Hij was wel in deze mooie donkerblauwe kleur gespoten, maar de lak zag er niet uit. Die heb ik helemaal moeten oppoetsen, polijsten, enzovoorts. Hij is nog steeds niet 100 procent. Het hele interieur heb ik er zelf ingebouwd. Daarbij heb ik er veel voordeel van gehad dat ik de restauratie van die Bentley gedaan had.

De stoelen waren er nog wel bij, maar ik heb ze opnieuw bekleed. Ik heb er ook zelf nieuwe deurpanelen ingezet, want die er waren niet bij. Het dashboard was er maar voor een gedeelte. En dit witte stuur zat erin, maar er hoort een zwart stuur in. Ik heb dat stuurwiel overigens in de garage hangen. Hij is dus compleet.

Extra elektrische ventilator

Veel van deze drophead coupés zijn speciaal gemaakt voor de Amerikaanse markt, zo ook deze. Daar waren de meeste klanten te vinden en daarom zit er een extra elektrische ventilator op, die ik met een schakelaartje op het dashboard aan en uit kan zetten. Dan koelt-ie beter.

En hij start heel goed. Dat komt doordat er een voeler in zit voor de temperatuur van het koelwater. Is het water koud, dan schakelt hij de elektrische hulpstarter in, een soort choke, maar dan elektrisch. Die gaat uit zodra het water op temperatuur is en zit standaard op deze motoren.

Jaguar-zescilinder met 220 pk

Dit is een 3,4 liter met twee carburateurs. Dat kun je ook zien aan de groene kleur van de cilinderkop. Als-ie oranje is, dan is het een 3,8-liter en die hebben over het algemeen drie carburateurs. Dit is de simpelste vorm, maar hij heeft toch een vermogen van bijna 220 pk (SAE); hij wil best van zijn plek. Door de vorige eigenaar is er elektronische ontsteking op gemonteerd, waar ik heel blij mee ben, want dan start hij heel makkelijk.”