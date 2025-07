Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe één werknemer van Audi zorgde voor dit V8-model

Nu noemen we Audi, BMW en Mercedes in een adem als we het over de Duitse top limousines hebben, maar er was een tijd dat BMW en Mercedes het rijk alleen hadden. Audi voegde zich er met de V8 aan toe in 1988. Het was geen commercieel succes, maar waarom zat topman Ferdinand Piech daar niet mee? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Kijken we naar het bestaande leveringsprogramma van Audi, dan vinden we het heel normaal dat bovenaan de modellenladder de A8 staat. Al enkele decennia schittert een vlot gestileerde limousine onder de aanduiding A8 op de prijslijst. We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde generatie van de decennia oude autobouwer. De A8 mocht dan in 1993 verschijnen, hij kende een voorganger.

Grotere plannen van Audi

Dat toenmalige topmodel verscheen in slechts één generatie, te meer de Duitse autobouwer met de eerste A8 grotere plannen had. Bovendien, Audi koos voor een nieuwe lijn productnamen. Het verhaal over de V8 hoor en zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd van Bilsen gebruikte voor de video een V8 uit de collectie van Audi Tradition, in Ingolstadt.

Op de achtergrond vallen ook andere modellen uit de fabriekscollectie op. Deze zijn onderdeel van de historische collectie van Audi. Het vormt een mooi historisch decor voor de video-opname van de V8.