Gekkenhuis bij Morgan! Want voor het eerst hebben ze een kofferbak moeten ontwerpen | Sjoerds Weetjes 489
Voor het eerst in de historie van Morgan heeft de designafdeling een achterklep voor een roadster moeten tekenen. En daar blijft het niet bij. Ze moesten ook rekening houden met luidsprekers en een radio. Maak kennis met de Morgan Supersport in Sjoerds Weetjes 489.
Die achterklep en radio zorgden voor een kleine schokgolf in de Morgan-scene, want de loyale klantengroep van de Engelse autobouwer waren dergelijke items voor hun zo geliefde merk niet gewend. Maar wat meer gewenning vraagt voor hen, is de designstijl van de Morgan Supersport.
Morgan Midsummer en Supersport
Dat gewenningsproces startte al met de Midsummer, de gelimiteerde tweezitter uit 2024 waarvoor Morgan samenwerkte met het Italiaanse designhuis Pininfarina. De Supersport volgt de designlijn van die Midsummer. Of toch niet? Dat gaat Sjoerd van Bilsen je uitleggen in Sjoerds Weetjes 489.
Koop deze dure optie voor de Morgan Midsummer niet! | Sjoerds Weetjes 418
De Supersport kwam weliswaar na de Midsummer, het project van het productiemodel startte voor de ontwikkeling van de gelimiteerde uitgave. De Midsummer mag dan ontworpen zijn door Pininfarina, de basislijnen van de versie zonder voorruit (tegen meerprijs leverbaar) én dak zijn gelijk aan die van Morgans nieuwste model.
Evolutie werd toch revolutie
In Engeland is in een periode van zo’n drie jaar hard gewerkt aan de Supersport en Midsummer, en ook in deze volgorde. Het was overigens niet de bedoeling dat de ontwerpafdeling zo grondig te werk ging wat resulteerde in een nieuwe generatie Morgans.
In eerste instantie wilde de designers een evolutie van het vorige topmodel ontwikkelen, maar het werd een revolutie. Niet in de laatste plaats voor de geïntegreerde hardtop, afneembare deurpanelen en achterklep. En in Malvern Link is Morgan nog niet uitgetekend.
