Deel dit: Share App Mail Tweet

Smart #5 Brabus kan sneller laden en accelereren dan de concurrentie

Met snelladen tot 400 kW, een Brabus-versie met 646 pk en een lengte van 4,70 meter doet de Smart #5 in niets meer aan het oude Smart denken. Maar aan wat dan wel?

De Smart #5 is het derde model van het nieuwe Smart. Dat bestaat sinds 2019 en is een joint venture tussen Mercedes-Benz en Geely. Grofweg doen de Duitsers het design en de Chinezen de techniek. De Smart #5 deelt dan ook zijn hoogwaardige elektrotechniek met de Zeekr 7X. Het is tot dusver het grootste en duurste model van Smart.

Twee soorten accu’s in Smart #5

De Smart #5 wordt leverbaar met een 74,4 kWh LFP-accu en een 94 kWh NMC-pakket. De eerste heet Pro en kost 48.440 euro. Die haalt 465 kilometer, kan 150 kW snelladen en heeft 340 pk op de achterwielen.

De Pro+ heeft de grotere NMC-accu voor een bedrag van 53.440 euro. Die heeft 800-volt techniek, kan DC-laden tot een uitzonderlijke 400 kW, zou een range hebben van 590 kilometer en laat 362 pk los op de achteras.

4WD-versies

Dan zijn er ook nog 4WD-varianten met 587 pk en het topmodel is de Brabus met 646 pk. Die laatste kost 63.440 euro en sowieso is de #5 best stevig geprijsd. Hij is in de basis duurder dan een Tesla Model Y, Kia EV6 of Hyundai Ioniq 5. Om eens wat concurrenten te noemen. De basisuitrusting is wel altijd goed voor elkaar.

Mini-vibe bij Smart #5

Door zijn hoekige koetswerk en modieus gevormde interieur hangt er een Mini-vibe rond de Smart #5. Door zijn stevige prijs wordt hij hoger gepositioneerd en dat maakt hij ook waar in de cabine.

Met mooie materialen, grote schermen, een strakke afwerking en een leuk design weet hij enthousiasme op te wekken. Al is het wel even zoeken in de vele menu’s naar de juiste instellingen. Op de achterbank en in de kofferbak is hij zeer ruim.

Halve Brabus

We konden alleen met de Brabus-versie rijden van de Smart #5. Vanzelfsprekend is die bloedsnel, maar het onderstel kan het reusachtige vermogen niet goed aan. Veren en dempers zijn hetzelfde als van de gewone versies. Daardoor is hij wel comfortabel, maar veel te slap gedempt voor een sportieve uitvoering met de Brabus-logo’s op het koetswerk.

Hij rolt en duikt veel, waardoor de banden worstelen met alle krachten die er vrijkomen. Hij voelt meer als een halve Brabus aan dan als een volwaardige vertegenwoordiger van het label. Met de besturing is daarentegen dan weer niets mis. Die is accuraat, fijn van gewicht en met een randje gevoel.