Elektrische auto stil? Deze nieuwe BMW maakt superveel herrie

Om hun nieuwe stuurcomputer voor elektrische auto’s tot het uiterste te testen, heeft BMW een extreem testvoertuig gebouwd. Maak kennis met de VDX, die liefst 18.000 Nm koppel én bijzonder luide actieve aerodynamica heeft.

Het ‘Freude am Fahren’ waar het merk bekend om staat vertalen naar elektrische auto’s, is momenteel de grote uitdaging waar BMW voor staat. Met de introductie van het aanstaande ‘Neue Klasse’ platform, hopen de Zuid-Duitsers een flinke stap te maken.

BMW Neue Klasse

De auto’s die gebruik maken van deze technische bouwdoos, zijn namelijk uitgerust met een nieuwe computer die alle voertuigdynamische componenten onder één digitaal dak verenigt. Aandrijving, besturing, remmen, dempers, ABS, ESP: álles wordt door hetzelfde systeem met vier ‘superbreinen’ aangestuurd door een enkele software stack.

Puur vanuit technisch oogpunt bekeken is het voordeel hiervan dat de latentie met een factor tien wordt teruggebracht. Of in iets meer grijpbare termen: van 10 naar één milliseconde. Klinkt als een futiliteit, maar is volgens BMW in werkelijkheid een universum van verschil. Ook wordt door deze zogenaamde ‘Heart of Joy’ computer vermeden dat de signalen van verschillende onderdelen elkaar verstoren of tegenspreken. Complete controle over het gehele voertuig en de daaruit voortvloeiende rijbeleving zou het glorieuze resultaat moeten zijn.

18.000 Nm koppel

Om deze computer in de meest extreme omstandigheden te kunnen testen, heeft BMW’s bestuur de goedkeuring gegeven aan de bouw van een buitengewoon testvoertuig. Veel technische details wil BMW er nog niet over kwijt, maar datgene wat wel bekend mag worden, spreekt boekdelen. Eenvoudigweg een bestaande auto voorzien van een paar grote elektromotoren volstond niet. In plaats daarvan is vanuit het niets een koolstofvezel prototype geconstrueerd. Voor maximale stijfheid en zo min mogelijk gewicht. Zelfs het aantal motoren blijft geheim, maar we vermoeden dat het wel een viertal moet zijn. Ze leveren samen in elk geval tot 18.000 Nm koppel aan de wielen.

Waarom maakt hij zoveel herrie?

Het onderstel is voorzien van een actieve hoogteregeling die op elke hoek gebruik maakt van een spindel, een tandwieloverbrenging en een elektromotor om de rijhoogte te controleren. Als klap op de vuurpijl is de rijdende testopstelling voorzien van krachtige ventilatoren die de lucht onder de auto vandaan zuigen zodat de banden reeds bij stilstand met meer dan 1200 kilo extra neerwaartse druk op het wegdek gedrukt worden. Met de juiste banden zijn dwarsversnellingen van drie keer de zwaartekracht mogelijk…

Zelf met zo’n extreem snel en kostbaar voertuig aan de slag gaan is helaas uit den boze, maar een ritje op de bijrijdersstoel naast een professional slaan we niet af. BMW’s fabriekscoureur Jens Klingmann was de aangewezen persoon om ons op een testcircuit naast de BMW-fabriek in het Amerikaanse Spartanbug te jagen, en te demonstreren wat het ‘Vision Driving Experience’ prototype allemaal in z’n mars heeft. Wat te denken van vierwiel-burnouts en meterslange drifts…

Kijk in de video of het hem lukt om ons misselijk te rijden, en luister naar het lawaai wat de elektromotoren en aero-ventilatoren samen kunnen produceren. Zijn elektrische auto’s dan misschien toch niet zo saai?

BMW VDX 8 Score Pluspunten Zeer controleerbaar

Absurd snel

Veel beleving Minpunten Geen productieauto

Actieve aero niet straatlegaal te krijgen

Alleen voor professionals… De grip, tractie, beheersing en beleving van de VDX doen vermoeden dat toekomstige EV’s van BMW en BMW M toch spannender kunnen worden dan je denkt.