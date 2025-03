Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto is de Chinese concurrentie nog steeds te slim af

Hij is groot, overspoelde met zijn scherpe prijs en goede specificaties de markt en levert op de eerstvolgende verjaardag een politieke discussie op. De Tesla Model Y is alles wat de Chinese concurrentie had moeten zijn. Bij het faceliftmodel is eigenlijk maar één vraag relevant: is het de beste voor het leasebudget?

“Voel je dat?” Cameraman Martijn merkt het ook. Het stevig nemen van een dwarsrichel of schuine vluchtheuvel zorgt voor onbalans. De achteras zet zich onzeker, waardoor de gehele koets van links naar rechts geduwd wordt. Onprettig, maar gelukkig alleen merkbaar in deze specifieke situatie én op flink tempo.

Het nieuwe onderstel van de Tesla Model Y

Op ieder ander moment is de Tesla Model Y een volwassen reisgenoot die met een beduidend minder hard afgeveerd onderstel rijeigenschappen heeft die beter bij het type auto passen. Hij helt en duikt íéts meer, maar verwerkt korte oneffenheden en drempels doorgaans soepeler dan voorheen.

Sturen doet de Model Y als vanouds, direct en met voldoende tegendruk. De grote EV is makkelijk te plaatsen en zijn bijna identieke forse buitenmaten als van de voorganger zijn al snel vergeten.

Het interieur

Ruimte blijft één van de belangrijkste troeven van de Tesla Model Y. Groot vanbuiten, ruim vanbinnen. De kofferbak blijft gigantisch voor zijn segment en ook op de achterbank kunnen kinderen en volwassenen prima zitten, nog comfortabeler dan voorheen.

Niet alleen omdat de achteras beduidend minder stoterig is, maar ook omdat de nu elektrisch neerklapbare stoelen op iedere zitrij zachter zijn geworden. Tussen de voorstoelen bevindt zich een nieuw scherm voor de achterpassagiers, waarmee zowel het entertainment als de klimaatregeling en stoelverwarming bediend kunnen worden. Wel heeft Tesla de verwarmingselementen onder de middelste zitplaats verwijderd.

Wat Tesla gelukkig niét heeft weggehaald is de stengel voor de richtingaanwijzer. Terwijl andere Tesla’s zijn uitgerust met stuurknoppen voor de richtingaanwijzer – een ergernis voor velen – houdt de Model Y vast aan een traditionele stengel, die intuïtiever en gebruiksvriendelijker is. Minder praktisch is dat de ruitenwissers nu alleen via het grote infotainmentscherm te bedienen zijn.

Aandrijflijn Tesla Model Y

Verbeteringen zijn er ook. Zo zijn de aandrijflijnen opnieuw efficiënter en worden in combinatie met een iets gestroomlijndere koets verbruikscijfers van 13,9 kWh/100 km geclaimd voor de Standard Range met achterwielaandrijving. Hierdoor is de WLTP-range 10 procent gestegen tot 500 kilometer met 19-inch wielen. Ook de andere varianten profiteren van verbeterde efficiëntie. De nieuwe Long Range RWD haalt 622 kilometer, terwijl de AWD Long Range 568 kilometer ver komt. Beide op de 20 inch wielen.

Laden blijft een sterk punt: de modellen met het grote accupakket kunnen nog steeds met een indrukwekkende 250 kW snelladen, terwijl de instapversie met 175 kW niet onderdoet voor de concurrentie. De Long Range AWD is de enige die tot nu toe een flinke vermogensboost krijgt: hij levert 73 pk meer.

De elektrische prestaties van de Tesla Model Y blijven dus ijzersterk en ook de prijzen zullen een nieuwe tsunami aan Model Y’s niet voorkomen. De instapper is er vanaf net geen 46.000 euro. De Long Range rijdt u al voor 5.000 euro meer en voor net geen 54.000 euro staat deze zomer een Long Range AWD op de stoep, al zal het merendeel van de Y’s opnieuw geleaset worden.