Dit zijn de afscheidscadeau’s bij de Honda Civic Type-R | Sjoerds Weetjes 468

Al loopt de productie van de Honda Civic Type-R nog, het afscheid van de hot hatch is ingeluid. De Japanse autobouwer introduceerde (let op verleden tijd) de Ultimate Edition, waarmee de fabrikant de Civic Type-R voor de Europese markt uitzwaait. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd van Bilsen je uit waarom de Civic Type-R verdwijnt.

De toevoeging Type-R voor de Honda Civic komt in Europa te vervallen. Daarmee wordt er geen vervolg gegeven aan de zes hoofdstukken, die Honda sinds 1997 schreef. Het boek van de Civic Type-R begon in 1997 en liep met enkele pauzes door tot en met 2025, al kun je de laatste Civic Type-R nog volgend jaar ook nog krijgen. Uitgezonderd de eerste generatie waren alle edities van de Civic Type-R ook in Nederland leverbaar. Honda bracht ook van alle generaties sinds 1997 een hot hatch uit.

Afscheidsmodel Honda Civic Type R

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes zet Sjoerd het afscheidsmodel voor de camera. Hij laat je zien wat er bijzonder aan de gelimiteerde uitvoering is. Hij vertelt tevens hoeveel exemplaren er bestaan en hoeveel daarvan voor de Nederlandse markt gereserveerd werden.

Sjoerd verklapt bovendien hoe het productievolume binnen de Benelux is verdeeld. Bij de Honda Civic Type-R kreeg de koper een aantal cadeautjes.