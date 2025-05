Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe een van de mooiste BMW’s aller tijden werd ontwikkeld | Sjoerds Weetjes 453

Mocht je je ooit hebben afgevraagd hoe BMW op het idee van de Z8 kwam, dan krijg je nu het antwoord. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het ontstaan van de tweezits roadster uit 2000.

De historie van de Z8 begint niet in 2000, evenmin in het introductiejaar 1999. Zelfs niet op de Tokyo Motor Show 1997, waar BMW het doek lichtte van het studiemodel Z07, dat uiteindelijk leidde tot het seriemodel Z8. De oorsprong vindt zich in een opmerking van een hooggeplaatste BMW-fuctionaris. Hij prikkelde een collega.

Halverwege de jaren 90

Sjoerd neemt je mee naar halverwege de jaren 90 en vertelt het moment waarop voor het eerst over een model als de Z8 werd gesproken. Hij vertelt je tevens hoe je de Z8 moet zien en waar zijn historie precies ligt.

Ook Alpina-versie van BMW Z8

De Z8 kwam al eerder aan bod in Sjoerds Weetjes. Toen betrof het, nota bene twee maal, een Alpina Roadster V8. BMW wilde in eerste instantie niet dat Alpina zich zou buigen over de roadster. Waarom er dan toch een Alpina-afgeleide is gekomen, hoor je in aflevering 319.