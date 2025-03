Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de allergoedkoopste Volkswagen: de ID.1

Volkswagen laat in Düsseldorf de ID.every1 zien, het conceptmodel van de ID.1. De EV wordt de goedkoopste auto van het merk.

De Volkswagen ID.1 moet een echte wagen voor het volk worden, net als de iets duurdere ID.2. De vanafprijs van de kleine EV ligt in 2027 op 20.000 euro.

De allergoedkoopste Volkswagen

De range van de Volkswagen ID.1 bedraagt 250 kilometer. Het accupakket is gekoppeld aan een 95 pk elektromotor die op de vooras ligt. Meer details over de allergoedkoopste Volkswagen laten we in de video zien.