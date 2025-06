Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto heeft de allergrootste remmen ter wereld

Het is niet de snelste, niet de duurste, niet de krachtigste. Nee, de Bentayga Speed moet het vooral hebben van… z’n remmen!

Ooit waren de ‘Speed’ modellen van Bentley vooral bekend (of berucht) vanwege hun unieke W12 motoren. Monsterlijke twaalfcilinders met genoeg koppel om de rijdende paleizen sneller te laten accelereren dan een sportwagen. Maar sinds kort is de twaalfcilinder uit productie genomen, en vervangen door diverse aandrijflijnen met V8-motor, al dan niet met een hybridesysteem.

De nieuwe Bentley Bentayga Speed met grootste remmen

In de nieuwe Bentleya Bentayga Speed debuteert een 650 pk versie van de reeds bekende vierliter biturbo V8, die de Bentley naar een topsnelheid van 310 km/h kan stuwen. Daarmee is de nieuwe Bentayga zowel krachtiger als sneller dan de versie met W12. Bentley kiest ervoor om de Bentayga Speed (nog?) niet te hybridiseren.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Porsche, dat op hetzelfde platform de Cayenne bouwt waarvan de topvariant zelf 739 pk en 950 Nm haalt uit dezelfde V8 plus een elektromotor die in de transmissie is verwerkt.

Zo groot zijn ze

De Porsche komt echter niet verder dan 295 km/h, wat 15 kilometer per uur langzamer is dan de Bentley. Die topsnelheid wordt echter alleen ontsloten wanneer klanten kiezen voor één cruciale optie: de grootste remmen die momenteel op een productieauto beschikbaar zijn. Het standaard remsysteem is al niet misselijk, met stalen schijven met een diameter van 400 millimeter op de vooras en 380 millimeter achter.

De gigantische optionele koolstofkeramische schijven hebben vóór een diameter van 440 millimeter, een dikte van 40 millimeter en worden vastgegrepen door 10-pots remklauwen. De remmen zijn zo groot, dat ze uitsluitend passen wanneer de Bentayga met (eveneens nieuwe) 23-inch wielen wordt uitgerust. Er zijn momenteel diverse luxe performance SUV’s leverbaar met meer vermogen, hogere topsnelheden en kortere sprinttijden, maar de Bentayga Speed eigenaar kan opscheppen over de grootste remmen.