De Hyundai Ioniq 9 ziet er niet voor niets zo bijzonder uit

Hyundai is niet bang om de Ioniq-modellen met een onderscheidend uiterlijk de wereld in te sturen. Mede daardoor heeft de Hyundai Ioniq 9 voor zo’n grote auto een meer dan bruikbare actieradius.

Na de eveneens bijzonder gelijnde Ioniq 6 met z’n nadrukkelijke druppelvorm, is deze Ioniq 9 de tweede Koreaanse EV met een uiterlijk dat geheel in dienst staat van de aerodynamica. Met een brede voorkant en taps toelopende achterzijde, klieft de zevenzits SUV moeiteloos door lucht.

Hyundai Ioniq 9 met 620 kilometer range

En dat voor een auto die bijna 2 meter breed en 1,80 meter hoog is. De enorme lengte van 5,06 meter helpt daarbij juist. Evenals afsluitbare koelopeningen en (optionele) cameraspiegels. Het resultaat is een WLTP-actieradius van zo’n 620 kilometer voor het achterwielaangedreven model met de kleinste wielmaat.

Het uiterlijk zal niet iedereen bekoren, maar in het echt is het met de juiste (liefst lichte) kleur toch wel een innemende verschijning, die compacter oogt dan hij is. Een voordeel van aerodynamisch gevormde auto’s is dat ze in de praktijk doorgaans minder moeite hebben om de fabrieksopgave te realiseren.

Kwaliteitsbeleving aan boord

De luxebeleving is niet wezenlijk anders dan van de Ioniq 5. Goed, niet geweldig. Behalve de stoelen dan, die zijn wel top. Op de eerste twee rijen zit je (in de zeszitter) op zetels die je op alle denkbare manieren tevreden houden. De derde zitrij houdt het midden tussen een kinderstoel en een volwaardige zitplaats.

In het interieur zijn mooie materialen even makkelijk te vinden als kunststoffen van de hardere soort. De goede sfeer aan boord is vooral aan de royale lichtinval, de ronde vormgeving en de heldere kleurstelling te danken.

Geen geavanceerde ondersteltechniek

Net zoals de rest van de auto’s die op het E-GMP platform worden gebouwd, beschikt de Hyundai Ioniq 9 niet over geavanceerde ondersteltechniek, afgezien van een stel frequentiegevoelige schokdempers. Het gevolg is dat de Ioniq 9 met 21-inch wielen redelijk stoterig kan reageren op korte oneffenheden.

Bij het verwerken van golvingen in de weg of grotere drempels, spreekt hij wél de volledige veerweg en demping aan om de zware body op te vangen en dat gaat dan ook uitstekend. Ook laat de 9 zich als een veel kleiner aanvoelende auto de bocht om loodsen.

Het vermogen van 435 pk en 700 Nm koppel voor de Performance AWD-versie doet ook wonderen, al ben je in het vlakke Nederland met de 218 pk leverende achterwielaandrijver ook niet onderbedeeld, aangezien die ook ruim binnen de 10 seconden op 100 km/h zit.