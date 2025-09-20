Deel dit: Share App Mail Tweet

De Ford Mustang van Jeroen lijkt origineel, maar schijn bedriegt

Je blaast je motor op en van het een komt dan het ander: versnellingsbak, ophanging, stuurinrichting… Houdt het ooit op? Als het aan Jeroen Boogaard ligt niet. Zijn Ford Mustang lijkt origineel, maar het is onderhuids een raceauto!

Deze auto heb ik tien jaar geleden gekocht van een Duitser in Amsterdam. Hij moest er vanaf, dus ik kon hem voor een goede prijs overnemen. Daar is het avontuur begonnen met het rijden en elke keer verbeteren van de auto.

De gekte begon voor Jeroen op zijn 18e

Maar de gekte was al gestart toen ik 18 was. Een vriend van mij had een oude Cadillac die hij aan het restaureren was. Dan ging ik hem helpen en zo begon het bij mij. Ik ben ook op zoek gegaan naar een Cadillac en ik vond er eentje uit ’66. Daarmee heb ik 14 jaar gereden. Maar de lol was voor mij op een gegeven moment even klaar. Ik kon hem verkopen en ik wilde iets sportievers en kleiners. Dan kom je als vanzelf uit bij een Mustang. Een redelijk compacte auto, maar wel met een V8. En met internet is de markt heel klein en dichtbij om er iets gaafs van te maken.

Ik kwam deze tegen, een goeie projectauto. Met de basis was nog niet zoveel gedaan. De carrosserie was redelijk hard, de kleur was goed, de motor was oké, dus ik ben er eerst mee gaan rijden. Eerst de remmen proberen te maken en de uitlaat. Gaandeweg gaat er ook wel eens iets mis: het motorblok ging kapot. Dat was even verdrietig, maar het bood de kans om er iets moois van te maken.

Ik ben in contact gekomen met jongens uit de racerij en die hebben voor mij toen een heel mooi motorblok gebouwd. En dan ga je verder met de versnellingsbak reviseren, de achteras laten doen mét een sperdifferentieel, de remmen… Vervolgens ben ik rally’s gaan rijden in Amsterdam van Capital Cars en Classics. Dat was fantastisch en vijf jaar lang heb ik dagelijks gereden met de auto. Dat was al een feest.

Veel nieuw aan de Ford Mustang

Op een gegeven moment denk je: er zit nu zoveel nieuw aan die auto, terwijl de auto zelf nog vrij oud is. Dus in 2020 heb ik besloten om hem helemaal uit elkaar te halen en de auto te bouwen die ik echt wilde. Dat is deze versie geworden. Ik had mijn huiswerk gedaan, wist wat ik wilde met de motor, de ophanging en dergelijke. Met de mensen uit de racerij ben ik gaan rekenen wat voor versnellingsbak je nodig hebt, wat voor overbrenging, de maat van de wielen en de banden…

Ook kwam ik in contact met Ric van Rico Customs uit Ermelo. Hij bouwt outlaw-Porsches en die stijl vind ik te gek. Met hem heb ik besproken hoe je zo’n Mustang in outlaw-style bouwt en daarom heb ik de wagen zo clean mogelijk gehouden met niet te veel opsmuk, de antenne verwijderd… Wel met her en der wat upgrades, zoals goede remmen, goede ophanging, modernere stuurinrichting en een moderne versnellingsbak. Ik heb hem omgebouwd naar een handbak.

Er zit nu een Tremec TKX in, dat is de nieuwste schakelbak met een goede overdrive. Dat rijdt zo lekker en sportief bij de auto. Ik heb ook gekozen voor een moderne stuurinrichting met een rack and pinion-systeem (tandheugel, red.). De auto stuurt nu superstrak. Van hetzelfde merk heb ik nu ook de hele voorwielophanging, een dubbele adjustable coil-over set. Het is krankzinnig hoe strak de auto nu op de weg ligt. En er zit een goede remmenset van Wilwood erop, want je kan hard rijden, maar hard stoppen is misschien nog wel belangrijker.