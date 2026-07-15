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Conclusie na een half jaar Mitsubishi Outlander PHEV: de ‘Foutlander’ is veel beter dan je denkt

De ‘Metsubsidie Foutlander’ komt in Nederland waarschijnlijk nooit meer van zijn lage-bijtellingsstigma af. Is dat terecht? Nee, zo ervoeren we tijdens onze zes maanden in de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV.

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Het verhaal van de Outlander PHEV is bekend. Het model kwam precies op het juiste moment om te profiteren van nul procent bijtelling in 2013 en zeven procent in 2014 en 2015. Mitsubishi Nederland wist niet wat het meemaakte.

Topjaar voor Outlander PHEV was 2015

Het merk sprong in 2013 in één keer naar 8.730 verkochte exemplaren; een stijging van 752 procent(!) ten opzichte van 2012. Het topjaar voor de Outlander was echter 2015, toen er maar liefst 9.432 exemplaren op kenteken werden gezet.

Vierde generatie al tijd op de markt

Deze vierde generatie Mitsubishi Outlander kwam bij ons in 2025 op de markt, maar is in de basis al meer dan vier jaar oud. Hij debuteerde eind 2021 in Japan, kwam een jaar later naar de Verenigde Staten en deed er vervolgens drie jaar over om voet aan wal te zetten in Europa.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Hij is slechts 2,4 centimeter langer dan zijn voorganger (4,72 meter) en heeft een 3,0 centimeter langere wielbasis (2,70 meter). Ook in het interieur scheelt het niet veel. De inhoud van zijn bagageruimte is bijvoorbeeld maar 10 liter groter dan voorheen: 472 liter.

Plug-in hybride-aandrijflijn Mitsubishi

De aandrijflijn van de Mitsubishi Outlander PHEV is even eigenzinnig als altijd, met één elektromotor voor iedere as en een verbrandingsmotor als stroomgenerator. Al kan de 136 pk leverende 2,4-liter viercilinder (was 116 pk in de vorige Outlander) ook rechtstreeks aan de vooras worden gekoppeld als dat nodig is.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De twee elektromotoren brengen nu 116 en 136 pk op de been; dat was twee keer 82 pk. Een groot voordeel is het accupakket, dat bijna is verdubbeld in capaciteit, van 12,0 naar 22,7 kWh. Op papier zouden we er een elektrische actieradius van maximaal 84 kilometer mee moeten kunnen halen.

De praktijk blijkt al snel weerbarstiger te zijn, onder meer omdat we relatief veel snelwegkilometers maken. De batterij opladen is een opgave. AC-laden kan de Outlander met maximaal 3,7 kW, voor snelladen met 50 kW heeft hij een ChaDeMo-aansluiting, niet de gebruikelijke CCS-stekker.

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