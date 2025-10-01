Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën C5 Aircross is met zijn prijs concurrentie te slim af

De nieuwe Citroën C5 Aircross deelt zijn techniek met de Opel Grandland en Peugeot 3008 en 5008. Hij heeft echter één groot voordeel ten opzichten van zijn concerngenoten: zijn prijs.

Heeft Citroën een geslaagde SUV neergezet? Het oordeel daarover laten we aan jullie over, maar hij is in ieder geval herkenbaar. Bijvoorbeeld aan deze dagrijverlichting, die wordt uitgerold over alle Citroën-modellen, de opvallende ‘haaienvin’ op de flank en de kleine ‘vleugeltjes’ achterop. De achterlichtunits steken aan beiden kanten een stukje buiten de carrosserie. Iets wat daadwerkelijk voor een betere aerodynamica zorgt, aldus Citroën.

Citroën C5 Aircross

De C5 Aircross is 4,65 meter lang en daarmee 15 centimeter langer dan zijn voorganger. Zijn wielbasis groeide met 6 centimeter naar 2,78 meter. Volgens Citroën is de C5 Aircross op de achterbank dan ook bijzonder ruim. Iets wat inderdaad het geval is. De leuningen van de achterbank zijn verstelbaar. Op de duurdere uitvoeringen is op de tweede zitrij ook stoelverwarming aanwezig.

De bagageruimte heeft een inhoud van 565 liter, maar daarbij rekent Citroën ook het opbergvak onder de laadvloer mee. Als we dat buiten beschouwing laten, komt de C5 tot 490 liter. Met de leuningen van de achterbank neergeklapt, kan er 1.668 liter mee. Dat is bijna 200 liter meer dan in bijvoorbeeld de Peugeot 3008. De elektrische ë-C5 Aircross heeft geen frunk.

Aandrijflijnen

Er zijn vier aandrijflijnen beschikbaar: een mild-hybrid, een plug-hybride en twee EV’s. De eerste maakt gebruikt van een 1,2-liter turbomotor en een geïntegreerde startmotor/generator en komt tot een vermogen van 145 pk.

De plug-in hybride heeft een 1,6-liter viercilinder met 150 pk en een 125 pk leverende elektromotor, wat hem een systeemvermogen van 195 pk oplevert. Hij kan maximaal 86 kilometer volledig elektrisch rijden.

De elektrische ë-C5 Aircross is er met 210 pk en een 73 kWh-accu (520 kilometer range) en met 230 pk en een 97 kWh-batterij (bereik: 680 kilometer). We gaan ervan uit dat er ook vierwielaangedreven variant met 300 pk komt. Die is er ook van de Peugeot e-3008 en e-5008. De e-C5 Aircross kan optioneel laden met 22 kW. Snelladen gaat met maximaal 160 kW, wat ervoor zorgt dat de batterij na ongeveer een half uur weer voor tachtig procent vol zit. Een warmtepomp is altijd optioneel.

Onderweg is de C5 Aircross duidelijk comfortabeler dan de Opel en Peugeot, dankzij het gebruik van hydraulische bumpstops, die de auto aan het eind van zijn veerwegen zachter opvangt dan rubberen aanslagen dat doen. De Citroën stuurt licht en is aangenaam stil. Een fijne reisauto.

Daarover gesproken. De plug-in hybride heeft geen enkele moeite met een caravan, want hij kan 1.550 kilo trekken. De mild-hybride komt tot 1.200 kilo en de EV tot 50 kilo meer.

In het interieur van de C5 Aircross zijn nauwelijks fysieke knoppen te vinden. De meeste bedieningselementen zitten in het grote centrale touchscreen, dat redelijk vlot en overzichtelijk is, met onderaan vast een aantal grote iconen voor het instellen van de temperatuur. Apple CarPlay en Android Auto is standaard.

Opvallend is de plek van de bekerhouders, die onder de middentunnel verstopt zitten, waar je als bestuurder of passagier moeilijk bij kan. De toegevoegde waarde van Citroëns Advanced Comfort Seats begrijpen we nooit zo. Ze zijn iets zachter dan conventionele autostoelen, maar wat ons betreft niet merkbaar comfortabeler.

Prijs Citroën C5 Aircross

De Citroën C5 Aircross is er in vier versies: You, Plus, Business en Max. De Hybrid kost minimaal 37.990 euro, de EV 39.940 euro en de Plug-in Hybrid 42.690 euro, al is die laatste standaard een Plus. Daarmee is de C5 Aircross een goede aanbieding. Niet alleen in vergelijking met de concurrentie buiten Stellantis, maar ook binnen het concern. De Opel Grandland is 3.000 euro duurder en de Peugeot 3008 zelfs bijna 5.000 euro duurder.

Het basismodel, de You, is al keurig uitgerust. Mis je dan nog dingen? Ja, want je wilt natuurlijk parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, keyless entry en een draadloze telefoonlader. En daarvoor moet je het tweede uitrustingsniveau hebben, de Plus. Een 360-gradencamera, altijd handig, zit pas op de Business. De enige gratis kleur is rood. Voor de rest moet je 850 euro betalen.