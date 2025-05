Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M3 vs. Mercedes C 63: de beste Duitse V8-sportsedan

In 2008 zorgde de Mercedes-Benz C 63 voor spanning bij BMW. De atmosferische V8 uit Affalterbach bleek een serieuze uitdager voor de M3, die hij net niet versloeg tijdens de Autovisie Supertest. Vandaag krijgt hij als occasion een tweede kans.

Sommige modellen worden als held geboren en zullen altijd een icoon blijven. Neem bijvoorbeeld de Porsche 911, die ongeacht zijn leeftijd hét symbool is van de sportauto. Ook de BMW M3 en Mercedes-Benz C 63 zijn van een legendarisch kaliber. Meer dan 10 jaar na hun introductie weten ze nog steeds indruk te maken met een tijdloos design, maar vooral met begeerlijke aandrijflijnen.

Occasions met heerlijke V8

Het ruige gebrul van AMG’s turboloze 6.2 overstemt al het leven in de wijde omtrek, maar het is meer dan luid gehamer. De prestaties van de krachtcentrale liggen met 600 Nm aan trekkracht een stuk hoger dan van de M3 en hij laat de Beierse sportsedan met handbak op het rechte stuk dan ook achter zich, tot de 100 km/h en ver daarboven. Autobahn-snelheden zijn eenvoudig en binnen no time te behalen met de occasons.

De BMW M3 klink in eerste instantie minder goed

Bij stationair draaien doet de eveneens turboloze 4.0 V8 van de M tam aan. Het geluid valt in het niet bij dat van de AMG, totdat het gaspedaal voorbij de halve slag komt. Het is niet de uit-, maar de inlaat die met beide gaskleppen vanaf 3.500 toeren per minuut een implosie van geluid veroorzaakt. Hij snuift woest via een kleine opening in de motorkap alle frisse lucht op, om enkel warme dampen over te laten voor zijn tegenstanders.

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

De motorsport-M prijkt niet voor niets op de kofferklep. Het opgefokte karakter geeft direct het gevoel dat je gas móét geven, zonder dat er daadwerkelijk iemand op je hielen zit. Bij 5.000 toeren begint de uitlaat een grotere rol te spelen in het orkest. De lage bas vraagt samen met de schelle snerp om nog 3.300 toeren meer, waar het maximale vermogen ligt. Een stevige duw drukt je diep in je stoel, en 100 toeren later wordt het feest door de begrenzer beperkt. Voor vermogen moet gewerkt worden, op naar het volgende verzet!

Bij gas-los schudt de racemotor razendsnel de toeren van zich af, alsof de Tarzanbocht nadert en de cilinders hun anker hebben uitgegooid. De M3 heeft een échte racemotor. De positie van de voorruit, voor hedendaagse begrippen vrij dicht bij de bestuurder, draagt onmiskenbaar bij aan het sportieve gevoel. In schril contrast ermee staan de stoelen: te hoog, te kort en met te weinig steun.

De zitpositie in de Mercedes C 63 is ook niet goed

Hetzelfde is over de vlakkere stoelen van de C 63 te zeggen, maar die passen beter bij het karakter van de minder hardcore sedan. Zijn soepele zeventraps automaat weet goed te verbloemen dat hij gebruikmaakt van een natte meerplaatskoppeling. Comfortabel, snel en met een handmatige stand, waarin ook echt de toerenbegrenzer kan worden aangetikt.

In deze M3-occasion doe je zaken met een handbak, want flipperen vindt hij niet stoer genoeg. De combinatie van een V8 en een handgeschakelde zesbak die tot wel 120 km/h in zijn tweede verzet haalt, maar wat mechanisch gevoel mist, maakt van de M3 een exoot. Met de DCT-automaat werd hij sneller en liet hij de Mercedes achter zich op het circuit en de openbare weg, maar dat zijn slechts getallen.

Het vermaak van een handbak met V8 is niet te evenaren, zeker op straat waar het niet draait om een honderdste van een seconde. Daarbij is de zesbak 43 kilogram lichter dan de DCT. De verschillende karakters zijn niet alleen hoorbaar, maar ook diep verweven met de techniek. Zo beschikt de S65B40 van de BMW over een dry sump-smering, waardoor de motor ook bij forse G-krachten de 10W60 op de juiste plek krijgt toegediend.

De M156 van de C, minstens zo’n legendarische krachtbron, heeft een dergelijk systeem niet en levert bovendien zijn maximale vermogen eerder. Daarbij is de motor van de occasion zo’n 15 kg zwaarder. BMW’s V8 weegt opvallend genoeg iets meer dan 200 kg, zo’n 10 procent minder dan de 3.2 zes-in-lijn van de E46 M3. Voor welke V8-sedan je ook gaat, vergeleken met moderne auto’s zijn ze relatief licht.

BMW M3 of Mercedes-Benz C 63 als occasion

De ooit zo concurrerende platformen zijn als occasion door hun eerdere eigenaren doorgaans verder gepolariseerd. De E90 vind je niet zelden met sportieve upgrades, waar de C 63 vaker uiterlijk aangepast is. Tweedehands heeft de C 63 minder kans op een sportieve overwinning. Wel blijft hij echter op straat een ware showman.

