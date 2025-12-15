Deel dit: Share App Mail Tweet

Blokje om in de Skoda Vision O: op pad met de stationwagon van de toekomst

Om de toekomst te begrijpen, moet je het verleden kennen. Dat is een wijsheid die ook op deze Skoda Vision O van toepassing is. Want waar komt het idee achter dit studiemodel vandaan en waar wil Skoda naar toe?

Eigenlijk moet je eerst even het Skoda-geschiedenisverhaal lezen, dat Dries van den Elzen recent schreef naar aanleiding van honderddertig jaar Skoda. Neem een abonnement en lees het het hele verhaal terug in onze premiumsectie. In die reportage zie je goed waar het merk vandaan komt en waar iets oudere jongeren, zoals ik, aan denken als ze teruggaan in hun herinnering. Dan herken je wat van de designtaal die je nu in deze Vision O ziet.

Nieuwe designtaal van Skoda

Skoda noemt zijn huidige design Modern Solid. En inderdaad, dat zie je er ook wel echt in terug: simpele, solide, stoere en eenvoudige lijnen. Die roepen zelfs nog wel wat herinneringen terug aan de donkere tijden, toen sober gelijnde Skoda’s achter het ijzeren gordijn rondtuften met de motor in de kont.

Maar deze Vision O wil vooral voortborduren op de moderne historie, met name die van de stationcars die het Tsjechische merk duidelijk als zijn heritage wil claimen. Die O staat dus ook voor Octavia, wat ons betreft, want de Combi van dat model is al aan zijn vierde generatie bezig. Een andere Combi die stevig naam heeft gemaakt, is de Superb, want die excelleert als zeer royale stationcar en overtroeft menig premium estate.

Skoda Vision O gaat in productie

Wij mochten recent een blokje om met de Skoda Vision O. Waarom? Omdat de auto in een realistischere vorm, zonder in tegengestelde richting openende deuren, vermoedelijk ooit in productie gaat. Niet volgende jaar en ook niet het jaar daarna, maar wie weet in 2030.

De Vision O concept toont hoe een toekomstige stationwagon er uit kan zien. Prachtig, als je het ons vraagt. Kom maar door met de productieversie en verander er alsjeblieft niet te veel aan. Aan boord is het interieur voorzien van een digital horizon, een langgerekte display direct onder de voorruit over de volle breedte van het interieur.

Ook de doorzichtige, 3D-geprinte hoofdsteunen vallen op, maar zullen waarschijnlijk nooit het productiestadium halen. Alles is, zoals steeds meer in deze tijd, gemaakt van 100 procent recyclebaar materiaal.

Stapvoets in miljoenen kostend kunstwerk

Dat we een blokje om mogen met zo’n uniek, miljoenen kostend kunstwerk blijft een prachtig privilege. En hoewel we er slecht stapvoets mee mogen rijden, komt zo’n vaak statisch showmodel toch tot leven. Ook al is de rijervaring beperkt, je voelt wel of hij als auto zijn rol pakt.

De cabine-ervaring is die van een grote luxe stationcar. De digital horizon werkt echt en het overzicht en formaat versterkt dat. Je bekijkt de wereld echt van binnen naar buiten en de afmetingen laten zich daarbij ook moeiteloos inschatten. Wij parkeren hem moeiteloos onder de Kerstboom als een droomauto.