Bizarre prijzen en knotsgekke kleuren! Dit zijn de hoogtepunten van Retromobile 2026

Duizelingwekkende dure klassiekers, automobilia, kunst, maar ook een hal met betaalbare auto’s, dát is Retromobile 2026. We bezochten de Parijse klassiekerbeurs en vergaapten ons aan automobiele meesterstukken.

Dat Ferrari’s 250 GT SWB en California al jaren onbetaalbaar zijn, wisten we al, maar nu brengen ook relatief moderne Ferrari’s bizarre bedragen op. Wat dacht je van een 288 GTO uit 1983, die 9.117.500 euro opbracht. En een Ferrari FXX K Evo, die voor het recordbedrag van 6.980.000 euro van eigenaar wisselde.

Ware meesterwerken op Retromobile

Adembenemend mooi zijn de creaties van Talbot Lago: automobiele kunstwerken die zo in het Rijksmuseum geparkeerd mogen worden. Het Franse topmerk bestaat helaas al niet meer sinds 1960, maar maakte net na de oorlog de fantastische T26 Grand Sport.

Een variant won de 24 uur van Le Mans in 1950, maar op de beurs schitterde een prachtvoorbeeld van een T26, die door de beroemde koetsbouwer Saoutchik van een betoverende Fastback-body werd voorzien, in een prachtige blauw-bruine (ja, echt) kleurcombinatie.

Meer te gekke kleuren in Parijs

Over kleuren gesproken; dat was op deze Retromobile een terugkerend thema. Wat dacht je van een waanzinnige paarse Ferrari Daytona in Viola Dino Metallizato of een goudkleurige 365 GT4 BB.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Of een 300 SL Gullwing van Mercedes-Benz, die meestal zilver is, maar hier in solide blauw de show stal. De kleur werd Niarchos Blue gedoopt, naar de opdrachtgever, de Griekse scheepsmagnaat Stavros Niarchos, die de auto in deze kleur wenste, omdat ook al zijn olietankers die kleur hadden.

Ook betaalbaar spul op Retromobile

Toegegeven, het was maar een bescheiden hal, maar die was dan ook wel echt gereserveerd voor auto’s met een maximum vraagprijs van 30.000 euro. Daar stond van alles, maar het aanbod was niet overweldigend. We zagen een Citroen Traction Avant van 14.500 euro, maar ook een Dyane van 19.900 euro.

En er waren zowaar ook niet Franse merken te zien. We zagen Mini’s (vanaf 12.500 euro), Suzuki’s (een gerestaureerde SJ410 voor 15 mille) en een goudkleurige Nissan 300 ZX, die net onder de 30k bleef. Ook een ware barnfind was er te zien.

Want iemand had een automobiel doornroosje wakker gekust en die heet Samantha. Om precies te zijn: een Fiat 125 Samantha met een coupékoetswerk van Vignale die 14.000 euro moest kosten. Wie geeft haar een totale make-over voor zeg eens 30.000 euro?

Franse merken manifesteren zich

Vooral de Franse automerken manifesteren zich ook op Retromobile. Ze etaleren heel mooi hun heritage: zo zie je op de grote Peugeot-stand een prachtige line-up van klassieke 205’jes.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Die staan er als ondersteuning van de nieuwe ster waarmee we binnenkort gaan rijden: de 208 GTI. Bij Citroen zien we prachtige concept cars: van de moderne MPV ELO tot waanzinnige creaties uit het verleden.

Terug met de TGV naar Nederland?

Het liefst waren we met de historisch Bugatti-trein naar Nederland teruggereden. Deze eerste ‘TGV’, die eigenlijk Automotrice genoemd werd, is een ware publiekstrekker op Retromobile. De hogesnelheidstrein stamt uit de jaren dertig en er werden dik tachtig exemplaren van gebouwd. Dit is het enige exemplaar dat overleefde.

De Bugatti WR (Wagon Rapide) hielp Bugatti door de grote depressie heen. De in Molsheim gebouwde trein heeft vier Bugatti Royale-motoren, die door de crisis toch nauwelijks meer verkochten. Gezamenlijk zijn die vier acht-in-lijn-motoren goed voor 800 pk. De hoogst gemeten snelheid van de WR was ooit bijna 200 km/h.