Barts oranje Toyota 1000 is één dag per jaar een Hollandse auto

Bart Klep rijdt in de knaloranje Toyota 1000 die van zijn oma is geweest en vermaakt de mensen daarmee op Koningsdag. Op andere dagen mag hij graag samen met zijn neef in diens appelgroene Kadett C op pad gaan.

Deze oranje Toyota 1000 uit 1973 is nieuw gekocht door mijn oma. Zij was eigenlijk op zoek naar een Fiat 127, maar – ik weet niet waarom – het is uiteindelijk deze Toyota geworden. Sindsdien is-ie altijd gebleven tot aan haar dood in 2018. Toen heeft mijn oom er nog een paar jaar mee gereden, want ik had nog geen rijbewijs. Net voor corona heb ik dat gehaald en heb ik deze Toyota overgenomen. Sindsdien rij ik erin en daar ben ik heel blij mee.

De Toyota 1000 heet Rietje

Ik heb de auto Rietje genoemd, als eerbetoon aan mijn oma omdat ze Riet heette. Er zit een sticker van tectyl op de achterruit. Als hij niet getectyleerd was, had de auto hier niet meer gestaan. Want het blijft Japans staal, dat roest als een malle.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De Toyota 1000 is het kleinere broertje van de Corolla. Hij heeft een 1-liter motor en was bedoeld als kleine gezinsauto voor de Europese markt. Het was de concurrent van de Datsun 1000 en van de NSU 1000, maar in Europa werd hij niet heel veel verkocht, heb ik me laten vertellen. De Corolla verkocht beter. Er zit niks op, geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, het is allemaal ouderwets en lekker spartaans.

Er zit ook geen intervalstand op de ruitenwissers en met een handpompje bedien je de ruitensproeiers. Dus toen ik voor het eerst in deze auto reed, dacht ik: wat is dit? Dit is iets totaal anders dan ik gewend ben. Maar het rijdt wel heel leuk. Als je ermee rijdt, dan zie je de mensen die voorbijkomen een duimpje opsteken of lachen.