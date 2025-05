Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo kwam toch ineens met Powerwagon: 156 GTA | Sjoerds Weetjes 449

Alfa Romeo overwoog om de stationwagon-variant van de 156 Powerwagon te noemen, want het moest een krachtig en dynamisch ontwerp worden. Uiteindelijk is de naam Sportwagon teruggekeerd.

Maar een powerwagon is er ook gekomen, zij het niet als naamplaatje. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het verhaal achter de Powerwagon uit.

Alfa Romeo 156 GTA

Deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes is nummer 449, maar het is een vervolg op aflevering 448. In laatstgenoemde aflevering vertelde Sjoerd je het verhaal over de Alfa Romeo 156 en de Sportwagon-broer. Hoe kwam de stationwagon tot stand? Wie heeft de auto getekend? Hoe zou de auto gaan heten? Op die vragen geeft Sjoerd antwoord, maar hij vertelt nog meer over de 156 en de 156 Sportwagon van Alfa Romeo.