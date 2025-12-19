Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo deed iets wat niemand verwachtte: deze auto verbaasde vriend en vijand | Sjoerds Weetjes 484

Toen de designafdeling van Alfa Romeo in 2011 een sportcoupé onder de naam 4C liet bouwen als designstudie, wist niemand of er ooit een vervolg aan het project zou worden gegeven. Inmiddels weten we beter. Maar hoe verliep het traject van schets tot productie-einde? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Alfa Romeo 4C debuteerde als concept car op de Autosalon van Genève in 2011. Vriend en vijand keken verbaasd op wat de Italiaanse autobouwer had neergezet. Niet alleen omdat er weer een nieuw model werd gepresenteerd, het was de tweede sportwagen in relatief korte tijd.

Niemand verwachtte dat de Alfa Romeo 4C echt in productie zou gaan

Niemand verwachtte dat het studiemodel een vervolg zou krijgen. De designers zelf wisten het ook niet. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij behandelt het hele traject. Dus van de eerste besprekingen over de Alfa Romeo 4C tot aan het productie-einde. Sjoerd doet dat aan de hand van twee exemplaren van de compacte sportwagen. Hij zette bij Deman Brussels zowel de Coupé-variant als de 4C Spider naast elkaar.

Dat bood hem ook de gelegenheid om de verschillen tussen de gesloten sportwagen en open tweezitter te tonen. Verder gaat Sjoerd diep op het designproces in. Hij vertelt tevens aan welke eisen de sportwagen moest voldoen. Ook legt hij uit waar de ontwerpers de inspiratie voor de Alfa 4C vandaan haalden. Interesse in een Alfa Romeo 4? Bekijk hier de aandachtspunten.