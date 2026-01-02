Deel dit: Share App Mail Tweet

Achter de schermen bij Sjoerds Weetjes: door de ‘heilige hallen’ van Audi en BMW

Het nieuwe jaar is van start gegaan, maar Sjoerd van Bilsen blikt in deze vakantieperiode nog één keer terug op 2025.

Normaliter zet Sjoerd een auto zoveel mogelijk in een neutrale omgeving, zodat alles wat op de achtergrond staat of gebeurt niet afleidt van het onderwerp. Maar soms wil je de achtergrond er juist bij betrekken.

Audi Tradition en BMW Classic

In de video over de Audi R8 paste het helemaal, niet in de laatste plaats omdat Sjoerd niet één maar een bijna de complete stamboom aan R8-loten op een rij zette. Beginnend bij het originele studiemodel Le Mans, liep hij langs onder andere de V12 TDI, de i-Robot, LMS, R8 Spyder en LMX.

De auto’s stonden in de expositieruimte van Audi Tradition in Ingolstadt, de thuisbasis van Audi AG. Op steenworp afstand van de R8-presentatie nam hij de video over de vierdeurs V8 op, in het depot om precies te zijn. Ook die achtergrond was geweldig, zoals hij in deze aflevering benadrukt.

Datzelfde geldt voor de opnames van de Mr. Bean-Mini, BMW X5 Le Mans en M1, die allemaal in het depot van BMW Classic zijn vastgelegd. En daar kwamen veel vragen over. Kijkers wilden graag een rondje om alle auto’s in de achtergrond. Dus zit dat in déze video.

Vijfhonderdste Sjoerds Weetjes

Voor 2026 staan eveneens bijzondere onderwerpen gepland. Sjoerd trapt het jaar af met de eerste Aston Martin Valhalla op Nederlands grondgebied. Daarnaast maakt hij zich op voor de vijfhonderdste aflevering van Sjoerds Weetjes én de tiende verjaardag van de vaste videorubriek van Autovisie. Stay tuned.