PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
Volkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?
De hoogste bomen onder de snelle hatchbacks zijn gekapt door de bijl van kostenbesparing en CO2-reductie. Slechts twee fabrikanten hebben de volharding om nieuwe te planten. Welke hot hatch is leuker, de Volkswagen Golf GTI of Mini JCW?
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Abarth 600e Scorpionissima: net zo speels als Alpine A290 GTS?
-
Audi Q6 e-tron kopen? Overweeg om deze reden de Sportback
-
‘Klassiekerkopers houden hand op knip in deze turbulente tijden’
-
Gaan we nou wel, niet, wel, niet of wel aan de waterstof?
-
Duurtest Volkswagen Golf eHybrid: dit vinden we van de schermen
-
Duurtest BYD Seal: het verbruik is plots extreem gunstig
-
Deze vijf hot hatches heb je als occasion al vanaf 6.000 euro
-
Duurtest Fiat 600 Hybrid: waar blijven de andere varianten?
-
Skoda Elroq RS maakt zich er met een Jantje-van-Leiden vanaf
-
Deze leuke occasion is modern, praktisch én betaalbaar
-
Duurtest Kia EV3: waar worden we blij van en wat kan er beter?
-
‘Microcars zijn meer dan een trend, maar er is werk aan de winkel’
Meest gelezen