Peter Hilhorst
Peter Hilhorst Reportage Vandaag
Leestijd: 13 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Volkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?

Volkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?
(Afbeelding: Noël van Bilsen)

De hoogste bomen onder de snelle hatchbacks zijn gekapt door de bijl van kostenbesparing en CO2-reductie. Slechts twee fabrikanten hebben de volharding om nieuwe te planten. Welke hot hatch is leuker, de Volkswagen Golf GTI of Mini JCW?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.