Volkswagen Golf GTI vs. Mini JCW: welke hothatch is de leukste?

De hoogste bomen onder de snelle hatchbacks zijn gekapt door de bijl van kostenbesparing en CO2-reductie. Slechts twee fabrikanten hebben de volharding om nieuwe te planten. Welke hot hatch is leuker, de Volkswagen Golf GTI of Mini JCW?

